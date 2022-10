Orange Livebox : cette vente privée casse le prix de l’offre fibre jusqu’à ce soir

Bemove est retour pour chahuter le marché des box fibre. Cette fois-ci, cette vente privée vous permet d'obtenir un abonnement à la fibre d'Orange via Livebox 5 pour seulement 19,99 euros par mois la première année.

Vous souhaiteriez passer à la fibre Orange, mais vous trouvez encore l’abonnement un peu cher ? C’est sans doute le bon moment de s’y mettre, car grâce à notre partenaire Bemove, vous pouvez profiter d’une vente privée vous permettant d’obtenir une box internet Fibre (ou ADSL) de l’opérateur historique en France pour un prix imbattable pendant un an.

On a le droit à quoi avec cette vente privée ?

Une ligne fibre avec un débit allant jusqu’à 500 Mb/s

140 chaînes de TV incluses

Une ligne téléphonique avec appels vers les fixes illimités en France

Jusqu’au 27 octobre 2022, donc jusqu’à ce soir, vous pouvez accéder à cette vente privée Fibre d’Orange à partir de ce lien. En renseignant votre adresse mail, vous découvrirez les offres exclusives d’Orange. Notez que la souscription à l’une de ces offres entraîne un engagement d’un an.

Notez qu’après la période promotionnelle le prix passe ensuite à 41,99 euros par mois.

Le meilleur réseau de France au meilleur prix

Habituellement proposée au prix de 22,99 euros par mois, cette vente privée brade le prix de l’offre Livebox Fibre à seulement 19,99 euros par mois la première année. Celle-ci comprend une ligne fibre FTTH de 500 Mb/s en téléchargement et en envoi, de quoi profiter d’un internet ultra rapide pour tous vos usages : téléchargement, streaming, domotique, le tout sans la moindre perte de qualité.

Cette offre comprend aussi la fourniture d’une Livebox 5 équipée du Wi-Fi 5 et de 4 ports Ethernet. Tout est pilotable très simplement et instantanément depuis l’application Ma Livebox.

Une offre Internet qui ne vient pas seule

Ne vous attendez pas qu’à recevoir internet avec cette offre. Celle-ci ajoute une ligne téléphonique fixe avec les appels illimités vers les téléphones fixes de France métropolitaine, des DOM et de plus de 100 destinations à l’étranger. Mais surtout, vous avez le droit à un bouquet TV complet avec un catalogue de 140 chaînes, dont certaines compatibles 4K UHD. Vous pouvez en profiter via la fourniture sur demande d’un décodeur TV lui aussi compatible 4K. Vous avez même la possibilité de consulter ces chaînes depuis votre smartphone ou tablette via l’application dédiée ou plus récemment depuis votre TV connectée, notamment grâce à Samsung.

Notre comparateur Fibre/ADSL

Pour aller plus loin et comparer ces offres avec la concurrence, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre comparateur des meilleures offres ADSL et Fibre du moment.

