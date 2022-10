Le Honor Magic 4 Pro devient un smartphone premium de plus en plus abordable

Le Magic 4 Pro signe le grand retour d’Honor sur le marché des smartphones premium. Sa fiche technique a tout pour plaire, d’autant plus qu’aujourd’hui il se négocie moins cher qu’à sa sortie : 849 euros contre 1 099 euros.

De retour sur le marché français, Honor propose toute une gamme de smartphones dotés, pour notre grand plaisir, les services Google. Avec son Honor Magic 4 Pro, le constructeur revient sur le segment premium et c’est une belle réussite. On a droit à un design bien travaillé, une puce Snapdragon 8 Gen 1, et un module photo complet. Noté 8/10 par nos soins, il devient plus recommandable aujourd’hui avec 250 euros de remise sur son prix initial.

Les caractéristiques du Honor Magic 4 Pro

Un grand écran OLED en QHD à 120 Hz

Une puce très performante : Snapdragon 8 Gen 1

Une belle polyvalence photo

Sans oublier la charge rapide de 100W

Disponible à 1 099 euros à sa sortie, on retrouve maintenant le Honor Magic 4 Pro au prix de 999 euros, mais avec une remise immédiate de 150 euros, vous pouvez l‘obtenir à 849 euros sur le site Darty.

Un design maîtrisé et reconnaissable

Porte-étendard de la marque, le Magic 4 Pro coche toutes les cases d’un smartphone premium, à commencer par son dos en verre agréable au toucher avec un revêtement miroir de toute beauté. Avec un poids de 215 grammes, la prise en main est plutôt rassurante, mais imposante avec ce grand écran de 6,81 pouces.

La dalle offre d’élégantes courbures qui sont très fines, pour une meilleure immersion. On a droit à de l’OLED, avec une définition 1312 x 2848 pixels et un rafraîchissement en 120 Hz adaptatifs — de quoi en prendre plein les yeux et d’avoir une navigation totalement fluide. Au dos, on découvre un module protubérant qui se démarque de la concurrence.

Doué en photo, et efficace au quotidien

Son module photo en forme de cercle accueille 3 capteurs : un grand-angle de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 50 mégapixels, un périscope de 64 mégapixels avec stabilisation optique. Ce dernier offre un zoom optique x3,5 et un zoom numérique x100. Le Magic4 Pro rend de beaux clichés, particulièrement détaillés (le zoom x10 fait des merveilles). Surtout qu’il peut compter sur un mode portrait et un mode nuit efficace. La cohérence colorimétrique est aussi à saluer.

À l’animation, le smartphone Honor s’équipe du processeur Snapdragon 8 Gen 1 avec 8 Go de RAM. Avec cette configuration, le téléphone peut lancer à peu près n’importe quoi le cœur léger, mais attention à la chauffe (récurrente sur cette puce), qu’on oubliera bien vite au quotidien si l’on n’est pas un grand joueur. Le Magic 4 Pro assure une excellente réactivité et une très bonne fluidité avec l’interface MagicUI 6.0 sous Android 13 désormais. L’autonomie est d’une journée, mais le Magic 4 Pro est livré avec une charge rapide 100W très efficace : 0 à 100 % en seulement 38 minutes, aussi bien en filaire qu’en sans fil.

Voici notre test sur le Honor Magic 4 Pro, si vous souhaitez plus de détails sur le smartphone.

Pour comparer le Honor Magic 4 Pro

