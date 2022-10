Le détecteur de fumée intelligent made by Netatmo est en promotion à -35 %

Les détecteurs de fumée sont indispensables dans un domicile pour assurer la sécurité de toute la famille. Certains sont intelligents, et donc encore plus pratiques au quotidien. C'est le cas du modèle proposé par Netatmo, dont le prix passe de 99,99 euros à 64,90 euros sur Amazon.

Pour lutter contre les incendies domestiques, l’installation de détecteurs de fumée dans son domicile est devenue obligatoire il y a plusieurs années. Ces outils, qui aident ainsi à assurer la sécurité de toutes les personnes présentes dans son domicile, mais qui sont aussi utiles pour préserver ses biens précieux, peuvent aussi être intelligents. Le détecteur de fumée intelligent de Netatmo peut ainsi envoyer des alertes en temps réel sur le smartphone de l’utilisateur. Une solution bien pratique, que l’on ne peut que recommander. L’avantage, c’est qu’actuellement, on le trouver 35 % moins cher.

Les points forts du détecteur de fumée intelligent de Netatmo

Des alarmes incendie de 85 dB

L’envoi d’alertes en temps réel sur le smartphone

Aucune box domotique nécessaire

Initialement proposé à 99,99 euros, le détecteur de fumée intelligent de Netatmo est désormais affiché à 64,90 euros sur Amazon.

Un détecteur intelligent facile à installer et à connecter

Comme tous les appareils similaires, le détecteur de fumée intelligent proposé par Netatmo est très facile à installer. Il vous suffira simplement de le visser au plafond pour qu’il soit opérationnel comme les autres détecteurs de fumée standards. En revanche, pour profiter de son aspect « intelligent », vous devrez le connecter à votre réseau Wi-Fi, puis télécharger l’application sur votre smartphone. Notez par ailleurs que contrairement à la majorité des objets connectés sur le marché, qui doivent être reliés à un pont à une box, le détecteur de fumée de Netatmo ne nécessitera aucune box domotique pour fonctionner, puisqu’on a là un produit autonome.

Une fois l’application opérationnelle sur votre smartphone, vous pourrez recevoir des alertes en temps réel en cas de détection de fumée à votre domicile. Grâce à elles, vous pourrez gagner en réactivité et prévenir les secours au plus vite. Ces alertes sont ainsi particulièrement utiles si vous n’êtes pas présents chez vous, par exemple, et que de la fumée se dégage d’un appareil en votre absence.

Une efficacité assurée même sans connexion internet

Outre ces alertes envoyées sur votre smartphone, le détecteur de fumée intelligent conçu par Netatmo fonctionne évidemment comme un détecteur standard et déclenchera une alarme incendie de 85 dB en cas de départ de feu. Toutefois, si le détecteur n’est plus connecté à Internet, il sonnera quand même si de la fumée est détectée. Vous ne pourrez simplement pas recevoir d’alertes sur votre smartphone si la connexion Internet est absente. Enfin, en ce qui concerne son autonomie, le détecteur de Netatmo embarque une batterie ayant été conçue pour durer 10 ans.

Protéger son domicile efficacement

Si vous souhaitez protéger votre maison avec une autre solution tout aussi utile, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures alarmes connectées en 2022.

