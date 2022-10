Ce PC portable gaming avec une RTX 3060 affiche un super prix : 799 € seulement

Le HP Victus 16 est un PC portable dédié pour le gaming qui devrait vous plaire. En plus de profiter d’une configuration et des prestations solides, il devient plus abordable grâce à cette remise immédiate qui le fait ainsi passe de 1 099 euros à seulement 799 euros.

Les ordinateurs portables de la gamme Victus sont les PC gaming du géant HP. Ils apportent aux joueurs et joueuses une solution mobile pour les jeux AAA, où vous voulez et quand vous voulez, mais surtout d’y jouer dans de bonnes conditions grâce à une fiche technique solide, le tout sans payer le prix fort. C’est d’ailleurs le cas du HP Victus 16 (E0129NF) actuellement proposé avec près de 30 % réduction par rapport à son prix de base.

En quoi est-ce un bon laptop gaming ?

Une dalle Full HD de 16,1 pouces à 144 Hz

Le combo RTX 3060 + Ryzen 5 5600H

Accompagné de 8 Go de RAM et 512 Go SSD

Au lieu d’un prix barré à 1 099 euros, l’ordinateur portable HP Victus 16 (E0129NF) est disponible en promotion à 799 euros seulement sur le site de Carrefour. Pour l’obtenir à ce prix, il suffit de choisir la livraison à domicile ou en point relais.

Un bon allié durant vos sessions de jeu

Parmi les ordinateurs portables dédiés au gaming de la marque HP, la gamme Victus a de beaux arguments à faire valoir. Le modèle E0129NF peut aisément faire tourner les derniers jeux triple A du moment dans de bonnes conditions graphiques. Pour cela, le laptop propose un taux de rafraîchissement de 144 Hz, pour des images nettes et sans latences. Vous pourrez compter sur l’apport d’une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3060 pour jouer à des jeux types FPS dans de bonnes conditions.

Il s’appuie sur un processeur AMD Ryzen 5 5600H cadencé à 3,3 GHz avec 8 Go de mémoire vive. Avec cette configuration, vous pourrez vous adonner à vos activités favorites sans ralentissement, et ce, même dans le cadre d’une utilisation multitâche ou encore la création de contenu (montage vidéo, photo, etc.). Quant au stockage, il est assuré part à un SSD M.2 NVMe PCIe de 512 Go qui va apporter une dose de réactivité bienvenue à l’ensemble du système.

Un laptop qui vous accompagne partout

Le constructeur HP ne néglige pas les finitions de ce modèle, qui sont ici soignées. Il possède un design élégant, épuré et passe-partout avec un châssis robuste noir et clavier rétroéclairé pour une meilleure visibilité des touches dans toutes les situations d’éclairage. Malgré son écran FHD de 16,1 pouces, ce PC portable pèse 2,4 kilos et fait 2,3 cm d’épaisseur pour être facilement transporté.

Au niveau de la connectique, le Victus 16 dispose (E0129NF) de trois ports USB type A, un port USB-C, un port HDMI, un lecteur de carte SD et une prise casque audio. Quant à l’autonomie, la batterie de 70 Wh est capable de le faire tenir plus de 7h en fonctionnement classique, mais il ne faut pas en espérer plus d’un PC portable dédié au gaming. En revanche, il se recharge assez rapidement : la batterie est rechargée à 50 % en seulement 30 minutes. Enfin, sachez que ce dernier tourne sous Windows 11.

