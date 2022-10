Idéal pour les gamers, cet écran LG Ultragear de 27″ (144 Hz, 1ms) est bradé à -30 %

L’écran LG UltraGear 27GN600-B possède des caractéristiques très intéressantes pour les joueurs et joueuses. Et en ce moment, Amazon le propose en promotion à 229,90 euros contre 319,90 euros habituellement.

La marque LG est réputée pour ses excellents téléviseurs OLED, mais elle est aussi douée dans la fabrication d’écrans PC dédiés au gaming. Avec le modèle UltraGear 27GN600-B, LG propose un moniteur réactif qui permettra d’accélérer votre temps de réaction une fois en jeu. Avec ses caractéristiques, il peut plaire aux joueurs, surtout avec près de 100 euros de remise.

Les points forts de cet écran LG

L’écran 27″ FHD au format 16:9 à 144 Hz.

Le temps de réponse de 1 ms.

Compatible AMD FreeSync Premium et Nvidia G-Sync.

Au lieu d’un prix barré à 319,99 euros, l’écran PC LG UltraGear 27GN600-B est remisé à 229,90 euros sur le site d’Amazon.

Un écran FHD certes, mais réussi

Esthétiquement, le moniteur LG UltraGear 27GN600-B est assez semblable aux autres références sur le marché, mais son look est travaillé avec de belles finitions. Son ergonomie en fait aussi une dalle facile à placer sur son bureau.

Si sur ce modèle il faut se contenter d’une définition Full HD, sa dalle IPS de 27 pouces au format 16:9 est plutôt appréciable à regarder. Elle offre une bonne qualité d’image avec des couleurs riches et une belle luminosité. Elle est d’ailleurs compatible avec le HDR 10, pour une expérience de visionnage plus réaliste. Une fois activé, on retrouve un contraste avec des noirs plus profonds et des blancs plus éclatants.

Pour jouer en toute fluidité

L’écran se rattrape au niveau des performances, avec un taux de rafraîchissement à 144 Hz. Cela devrait largement suffire à de nombreux gamers désireux d’accroître leurs performances ou tout simplement de gagner en confort. Avec cette référence, vous êtes assuré de jouer dans de bonnes conditions et obtenir un gameplay fluide en toutes circonstances.

Le moniteur de LG s’accompagne aussi d’un temps de réponse de seulement 1 milliseconde pour être toujours au bon timing. Les technologies AMD FreeSync et Nvidia G-Sync sont également de la partie pour éviter les problèmes liés aux déchirures et saccades de l’image lors d’une partie. Quant à la connectique de cet écran, on retrouve le strict nécessaire, à savoir un port HDMI, une entrée DisplayPort et une sortie audio.

