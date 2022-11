Ces écouteurs sans fil de la marque Lenovo ne sont qu’à 13 € pour le Single Day

Si on a l'habitude de recommander du Xiaomi sur cette tranche de prix, une autre marque réputée se met en avant pendant le Single Day afin de proposer une solution true wireless vraiment pas chers. Il s'agit de Lenovo avec ses LP5, qui sont en ce moment en promotion à seulement 13,39 euros sur AliExpress.

Les meilleurs écouteurs sans fil du marché sont proposés à des prix élevés, souvent bien au-dessus du budget que l’on souhaite investir. Heureusement, il existe des marques qui rendent bien plus abordable la praticité du true wireless. On peut évidemment citer Xiaomi, mais aussi Lenovo aujourd’hui avec ses LP5 qui coûtent moins de 15 euros à l’occasion des promotions du Single Day.

Les points forts des Lenovo LP5

Un design proche des AirPods Pro

Une qualité sonore convenable pour le prix

Une autonomie confortable : jusqu’à 12h avec le boîtier

Au lieu d’un prix barré de 47,81 euros, les écouteurs sans fil Lenovo LP5 sont actuellement disponibles à seulement 13,39 euros sur le site AliExpress, soit une remise immédiate de 72 %. De plus, la livraison est gratuite, estimée en 10 jours ouvrés.

Des écouteurs sans fil pas chers au look Apple

C’est une habitude, car ce n’est en effet pas la première fois que des écouteurs sans fil s’inspirent d’Apple pour le design. Dans le cas des Lenovo LP5, on retrouve une forte ressemblance avec les AirPods Pro, notamment avec cette robe entièrement blanche, cette petite tige et cette tête légèrement en biais accueillant un embout en silicone semi intra-auriculaire (disponible en trois tailles : S, M et L).

Le confort promet alors d’être au rendez-vous, même si on suppose que la qualité des matériaux sera bien plus cheap que la marque à la Pomme. Ces true wireless pas chers ont d’ailleurs le mérite d’être certifiés IPX5 pour résister à la sueur ou à la pluie, ce qui est idéal pour les plus sportifs d’entre vous, d’autant plus qu’ils sont légers (seulement 3,6 g par oreillettes). En ce qui concerne le boîtier, il se veut plutôt discret pour se ranger facilement dans la poche.

Une bonne autonomie pour le prix

Les Lenovo LP5 ne promettent pas monts et merveilles, mais feront clairement le job pour vous jouer vos meilleures playlists dans vos oreilles, que ce soit via Spotify, Deezer, Apple Music et consorts. En revanche, il faut savoir qu’il n’y a pas de réduction de bruit active, enfin si, mais seulement pour les appels, ni de mode transparence – logique vu le prix de ces écouteurs.

La bonne nouvelle dans tout ça, c’est l’autonomie. En effet, avec le boîtier de charge la marque annonce 12 heures d’utilisation, ce qui est dans la moyenne des true wireless vendus sur la même tranche tarifaire, comme les Xiaomi Redmi AirDots par exemple. L’autre atout, c’est la charge rapide via le port USB-C : comptez un peu plus d’une heure pour les recharger complètement.

Les meilleurs true wireless abordables

Afin de comparer les Lenovo LP5 avec les autres références disponibles que la même gamme de prix, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs écouteurs sans fil pas chers en 2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.