Le smartphone 5G pas cher de Samsung l’est encore moins pour le Single Day

L'un des smartphones les plus populaires de Samsung grâce ç son excellent rapport qualité-prix, le Galaxy A33 5G, profite d'une belle baisse de prix pour le Single Day sur Rakuten. Pourquoi faut-il s'y intéresser à ce prix ?

Le Samsung Galaxy A33 n’est pas le meilleur smartphone de Samsung, mais c’est peut-être celui qui propose l’un des meilleurs rapports qualité/prix. Ayant reçu sa mise à jour vers Android 13 cette semaine, il propose l’une des meilleures solutions accessibles sous Android pour son prix et surtout avec cette offre du Single Day.

Quels sont les points forts du Samsung Galaxy A33 5G ?

Son écran AMOLED 90 Hz

Son SoC Exynos 1280 gravé en 5 nm

128 Go de stockage et 6 Go de RAM

Sa mise à jour très récente vers Android 13 (via OneUI 5.0)

Disponible habituellement à 379 euros, le Samsung Galaxy A33 5G s’affiche aujourd’hui à seulement 265 euros sur Rakuten grâce au code promo SINGLES15.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions sur le Samsung Galaxy A33. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Samsung Galaxy A33 au meilleur prix ?

Un des best-sellers de Samsung

Le Gamme Galaxy A de Samsung dispose d’une excellente réputation depuis des années. On a souvent en tête les Galaxy A5 avec le A50 qui restent les ténors de la gamme, mais on oublie souvent la gamme A3 qui se montre beaucoup plus intéressante depuis que l’on retrouve une fiche technique plus semblable celle de ces grands frères. Le dernier-né de cette gamme est le Samsung Galaxy A33 5G qui offre une solution complète orientée autour du rapport qualité/prix.

Une fiche technique plus que complète

Le Samsung Galaxy A33 brille par son écran, une dalle AMOLED de 6,4 pouces qui s’offre même le luxe d’avoir une fréquence de 90 Hz. Il est parfaitement intégré via une petite encoche en V et propose même une certification Gorilla Glass 5. Plus rare sur ce segment de prix, on retrouve une certification IP67 ce qui lui permet de proposer une étanchéité jusqu’à 1 mètre comme de nombreux smartphones haut de gamme.

À l’intérieur du smartphone, on retrouve un SoC Samsung Enyxos 1280 épaulé par 6 Go de RAM qui malgré sa finesse de gravure en 5 nm, ne propose pas une autonomie ou des performances hors du commun et qui se situe dans la moyenne des smartphones d’entrée de gamme. Sur la partie photo, le Galaxy A33 s’illustre cependant mieux que ces concurrents directs avec une solution polyvalente et efficace dans de bonnes conditions lumineuses.

Les dernières nouveautés d’Android sont déjà disponibles

La mise à jour vers la dernière version d’Android (13) a été déployée cette semaine sur le Galaxy A33. Elle intègre notamment One UI 5.0 avec une refonte de l’UI et de nombreuses nouveautés comme la possibilité de reconnaître du texte sur des photos ou encore une personnalisation poussée des icônes. Cela permet au Galaxy A33 de bénéficier des mêmes nouveautés logicielles présentes sur la gamme Galaxy S22 et plus globalement de l’une des interfaces Android les plus complètes du marché.

Si vous souhaitez en savoir plus, nous vous invitons à lire notre test sur le Samsung Galaxy A33.

Quels sont les smartphones Samsung les plus intéressants ?

Pour connaître les téléphones les plus intéressants de la marque, rendez-vous sur notre guide des meilleurs smartphones Samsung de 2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.