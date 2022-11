À -50 %, le chargeur 65W de Xiaomi est idéal pour ne plus être à court de batterie

À présent de nombreux constructeurs retirent le bloc de charge dans la boîte des smartphones. Et pour s’en procurer un, il n’est pas nécessaire de dépenser une fortune puisqu’aujourd’hui celui de Xiaomi est en promotion à 23,90 euros contre 49,99 euros.

Initié au départ par Apple, d’autres constructeurs ont suivi le pas et ne fournissent plus le chargeur dans la boîte. Maintenant vendu séparément, il faut parfois payer le prix fort pour avoir le chargeur officiel. Aujourd’hui, ce n’est pas le cas, puisque celui proposé par Xiaomi perd plus de 25 euros de son prix, et devient plus accessible.

Le Xiaomi Mi Fast Charger 65W, c’est quoi ?

Un chargeur rapide compact de 65W

Avec la technologie GaN

Compatible avec les smartphones Xiaomi ou encore Apple et PC

Initialement au prix de 49,99 euros, le Xiaomi Mi Fast Charger de 65 W est actuellement en promotion à 23,90 euros seulement sur le site Cdiscount.

Un chargeur compact

Le chargeur Xiaomi profite d’un format compact qui le rend facilement transportable lors d’un déplacement ou d’un voyage — idéal pour ne pas avoir une multitude de chargeurs sur soi. Ce petit format est notamment permis par la technologie GaN. Cette dernière produit moins de chaleur et permet ainsi d’installer les composants dans un espace plus restreint, puisqu’il n’y aura pas de risque de surchauffe.

De plus, une plus grande quantité de puissance peut être transférée via des composants GaN. Résultat : la puissance est décuplée, tout en maintenant une taille réduite. Ce qui permet au Mi Fast Charger de proposer une puissance de 65 W dans un petit format, soit de quoi alimenter un smartphone, une tablette ou même un ordinateur.

Qui recharge rapidement vos appareils

Grâce à connexion USB-C, le chargeur de Xiaomi peut par exemple fournir suffisamment de puissance pour recharger des ordinateurs comme un MacBook Pro ou encore un Dell XPS d’anciennes générations.

Vous pourrez également réalimenter la batterie de divers smartphones, comme ceux de la marque Xiaomi ou encore tous les modèles d’iPhone. D’après le constructeur, la vitesse de charge d’un iPhone 11 est d’environ 50 % plus rapide que lors de l’utilisation du chargeur standard de 5 W — avec un câble USB-C vers Lightning.

Il sera tout aussi bien capable de charger d’autres appareils comme des écouteurs sans fils ou des tablettes si ces derniers sont équipés d’un port Type-C.

