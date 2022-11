Boursorama anticipe le Black Friday et offre jusqu’à 150 € à ses nouveaux clients

Pour pouvoir se faire plaisir durant le Black Friday, Boursorama propose pile avant le début de l’évènement une belle offre : il est possible aujourd'hui d’obtenir une prime de 150 euros en ouvrant un compte chez la banque grâce à un code promo.

À quelques jours du Black Friday, la banque en ligne Boursorama lance une vente flash d’une durée de 24 heures pour ces futurs nouveaux clients. En ouvrant un compte chez eux, il est possible d’obtenir jusqu’à 150 euros de prime. On vous donne tous les détails dans cet article.

Les points forts de Boursorama Banque

Pas de frais de tenue de compte, mais avec conditions

La compatibilité Google Pay et Apple Pay

Zéro frais de paiement à l’étranger

L’offre actuelle vous permet d’obtenir une prime allant jusqu’à 150 euros pour l’ouverture d’un compte chez Bourosorama. Elle est valable seulement aujourd’hui, le 16 novembre 2022. Utilisez le code « 24H150 » lors de l’inscription. Attention, cette offre n’est disponible que pour les nouveaux clients.

La valeur sûre des banques en ligne

Filiale du groupe Société Générale, Boursorama Banque est l’une de nos banques en ligne préférées, notamment pour ses tarifs. Elle compte parmi les moins chères du marché et propose des offres adaptées à chaque budget. La carte Welcome est totalement gratuite sous réserve d’au moins une utilisation par mois. Seul bémol, les retraits à l’étranger comportent des frais contrairement aux offres Ultim et Metal.

Cette offre coûte 9,99 euros par mois avec de nombreux avantages : elle offre de meilleurs avantages assurantiels, de meilleures conditions de plafonds et d’une absence totale de frais à l’étranger sur les paiements et les retraits. Attention cependant de pouvoir délivrer un dépôt initial minimum de 500 euros pour pouvoir utiliser le compte. Autrement, si vous ne prévoyez d’utiliser votre carte en dehors de France uniquement pour les paiements, ce sera gratuit pour tous.

Une application soignée

Pour ouvrir un compte chez Boursorama, cela peut se faire sur sa plateforme web, mais aussi depuis son application disponible sur Android et iOS. Elle se montre assez complète avec des fonctionnalités qui permettent de ne plus avoir à faire à un conseiller bancaire.

Une fois lancée, on a droit à une interface fluide et réactive. Des options de sécurité sont présentes comme l’ouverture via empreinte digitale ou le blocage du compte via une simple option en cas de perte ou de vol de la carte, ce qui est très pratique.

Boursorama Banque Télécharger Boursorama Banque gratuitement APK

Enfin, l‘application de Boursorama prend également en charge les plateformes Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay pour pouvoir payer via votre mobile.

Pour en apprendre davantage, n’hésitez pas à lire notre avis sur la banque en ligne Boursorama.

Comment bénéficier de cette prime de 150 euros ?

À l’ouverture du compte, vous recevez une première prime de 70 euros sous forme de virement sur le compte. Dans un second temps, vous pourrez obtenir 80 euros supplémentaires en commandant une carte Welcome ou Ultim ou choisir la gratuité des 8 premières cotisations pour la souscription à l’offre Metal.

