Pack Philips Hue White & Color : presque 40 % de réduction chez Boulanger

Précurseur de la lumière connectée, Philips a su séduire avec sa gamme d'ampoules connectées Hue. Boulanger met aujourd'hui en promotion le pack Philips Hue White & Color Découverte 2022 : 149 euros au lieu de 239 euros.

Depuis des années, Hue, la gamme d’ampoules intelligentes de Philips, est une valeur sure en termes lumière connectée. Pour égayer et personnaliser la luminosité à l’intérieur, le pack Philips Hue W&C Decouverte 2022 est une option sérieuse, puisque très complet pour commencer dans la domotique, et surtout moins cher en ce moment grâce à une ristourne de 90 euros.

Les points forts du Pack Philips Hue W&C Decouverte 2022

Commande à distance

Une lampe Hue Go + deux ampoules Hue E27 + une télécommande + un pont de connexion

Compatible avec Siri, Alexa, Google Assistant

Au lieu de 239 euros habituellement, le pack Philips Hue W&C Decouverte 2022 est maintenant disponible en promotion à 149 euros chez Boulanger.

Facile à installer et à configurer

Les ampoules du Pack Philips Hue W&C Decouverte 2022 fonctionnent avec une douille E27. Vous n’aurez ainsi pas de mal pour les installer. Il est en de même pour le Hue Bridge que vous devez connecter à votre box Internet après l’avoir branché à nune prise murale. Les ampoules Hue E27 et la lampe Hue Go sont compatibles avec les principaux assistants intelligents du marché. Que vous soyez un utilisateur d’iOS ou Android, commander à distance la collection est donc à votre portée.

Côté autonomie, les ampoules connectées de ce pack affichent une durée de vie de 25 000 heures. Il vous faudra des années avant de penser à les remplacer. La lampe Hue Go comme les Hue E27 sont en LED. Ces dernières sont plus efficaces que les ampoules classiques. La température de la couleur peut aller du simple au triple (2 200 K à 6 500 K) selon vos choix de configuration. Cela vous permet de régler à votre guise l’intensité de la lumière.

Diverses fonctionnalités et personnalisations à gogo

Avec le Pack Philips Hue W&C Decouverte 2022, vous aurez accès à pas moins de 16 millions de couleurs. Cela vous offre autant de possibilités de personnalisation de l’ambiance à l’intérieur. Dans le même registre, vous pouvez aussi configurer l’éclairage au lever et au coucher du soleil ou synchroniser la lumière en fonction de la musique dans la pièce ou à la lumière ambiante.

Diverses possibilités s’offrent à vous pour commander à distance les lampes. En premier lieu, il y a le protocole ZigBee qui permet la reconnaissance et l’interaction entre appareils domotiques. Ce qui est aussi bien avec ZigBee, en plus d’étendre la portée, c’est sa faible consommation d’énergie. Ensuite, vous devrez passer par l’application Philips Hue sur votre smartphone pour personnaliser votre éclairage, si vous ne voulez pas utiliser votre voix. Sinon, les assistants virtuels compatibles (Google Assistant, Amazon Alexa et Siri) sont aussi un autre moyen de contrôler à distance les ampoules connectées.

Quelques mots sur la Philips HUE Go

De toute la gamme Hue, la Go se démarque du fait de sa polyvalence. Cette lampe, grâce à sa fonction Bluetooth, n’a pas besoin d’être reliée au hub pour fonctionner. Elle peut d’ailleurs se recharger, pour ainsi la porter en intérieur comme à l’extérieur pendant trois heures environ.

Découvrez toute la gamme Philips HUE dans toute sa splendeur

Pour savoir quelle gamme de Philips Hue correspond à vos besoins et votre budget, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide complet sur Frandroid.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.