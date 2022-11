Cet excellent laptop de chez Lenovo (IPS 2,2k, 16 Go, Ryzen 6600HS) perd plus de 230 euros

Vous avez besoin d'un PC portable performant, mais vous préféreriez éviter d'hypothéquer vos biens pour vous l'offrir, Lenovo propose le modèle idéal avec ce IdeaPad 5 Pro 14 équipé d'un Ryzen 5 6600HS, le tout pour un peu moins de 1000 euros sur son site.

La suprématie d’Intel est bel et bien terminée dans l’univers du PC portable : l’Américain AMD est maintenant de la partie. Lenovo a choisi de donner aussi sa chance au constructeur de puces pour sa série 5 d’IdeaPad aussi en version Pro. Orienté multimédia, l’IdeaPad 5 Pro 14 doté d’un processeur Ryzen 5 6600HS (la dernière génération des processeurs AMD mobile en date), propose un excellent rapport qualité-prix. Ça tombe bien, le constructeur le propose actuellement sur son site avec une belle réduction.

Que propose ce Lenovo IdeaPad 5 Pro 14 ?

Un design séduisant avec un écran IPS 14 pouces 2.2K (2240 x 1400)

Un combo AMD Ryzen 5 6600HS + 16 Go de RAM

Un SSD NVme de 512 Go

L’IdeaPad 5 Pro 13 de Lenovo est normalement vendu au prix public de 1 159 euros sur le site du constructeur. Bonne nouvelle, il est présentement en réduction à 927,20 euros, soit 231,80 euros d’économie. Vous pouvez, si vous le souhaitez, effectuer votre propre configuration une fois sur le site par exemple en passant sur un écran 2,8k à 90hz pour 60 euros de plus ou en passant à un CPU plus puissant (Ryzen 7 6800HS) pour 100 euros de plus.

Un ordinateur portable puissant et bien fini

La série 5 IdeaPad de Lenovo se place en milieu de gamme. Les PC portables de cette série sont surtout pensés pour un usage quotidien, entre loisirs et travail, parfaits pour consulter différents contenus multimédias. Le modèle IdeaPad Pro 14 qui nous intéresse ici profite d’un design discret, mais plutôt élégant et bien fini, avec un revêtement mat coloris gris graphite.

Son bel écran (14 pouces) est idéal pour regarder des films et travailler confortablement. Sa dalle IPS affiche une définition 2,2K de 2240 x 1400. Le clavier, comme souvent chez Lenovo, est large et agréable à la frappe. Grâce à son boitier en aluminium, il gagne en légèreté et ne pèse que 1,41 kg, un poids tout à fait respectable pour un PC de 14 pouces, même si on a déjà vu plus léger ailleurs.

Le point fort de ce modèle d’IdeaPad est sans aucun doute son processeur AMD Ryzen 5 6600HS, couplé à 8 Go de RAM. L’ordinateur est donc globalement rapide, épaulé par Windows 11 qui rend l’interface fluide. Le CPU dispose de six cœurs tout de même, cadencés à 3.3GHz ( boost Jusqu`à 4.5 GHz). Le laptop s’en sortira donc très bien en multitâches, notamment pour la création de contenu (montage vidéo, photo, etc.). N’espérez cependant pas faire tourner les derniers jeux du moment : l’IdeaPad 5 Pro 14 est dépourvu de carte graphique dédiée, même si son contrôleur Radeon 600M est capable de faire tourner quelques titres très peu gourmands en ressources . Concernant le stockage, vous pourrez compter sur un confortable et réactif SSD NVme de 512 Go.

Une connectique et une autonomie généreuses

L’IdeaPad 5 Pro 7 offre une connectique plutôt complète pour un ordinateur de milieu de gamme. Vous pourrez connecter simultanément vos différents périphériques, via un port HDMI 2.0, deux ports USB-C 3.2 Gen 1, deux ports USB-A 3.2 Gen 1, un lecteur de carte SD et une prise jack 3,5mm. Sur la connectivité sans fil, l’ordinateur de Lenovo compte sur le Wi-Fi 6 et bien évidemment, le Bluetooth, ici en version 5.2.

Enfin, ce modèle se démarque largement par sa belle autonomie, offerte par une batterie 3 cellules de 65W. Cette dernière permet environ 8 à 9 heures d’autonomie en usage classique. L’IdeaPad 5 Pro 14 s’avère donc être le modèle parfait pour ceux qui recherchent un PC en 14 pouces sobre et rapide à emmener partout pour les cours ou le travail.

