Idéale pour booster le son de votre TV, cette barre de son Bose est à -40 %

Si vous souhaitez améliorer le son de votre TV à moindre coût, ce bon plan devrait vous intéresser. En effet, la Bose TV Speaker est à seulement 179 euros, au lieu de 299 euros habituellement. De quoi rendre vos contenus plus immersifs.

Pour améliorer l’expérience sonore lors de vos soirées film, rien de mieux qu’une barre de son. Et du côté de chez Bose, la référence TV Speaker apporte un meilleur son sur votre téléviseur, grâce à des haut-parleurs orientés de manière à offrir un son plus ample dans la pièce. Elle n’est certes pas accompagnée d’un caisson de base, mais arrive à offrir des basses riches et profondes. Et la bonne nouvelle c’est qu’elle coûte aujourd’hui 120 euros de moins sur Amazon.

Ce qu’il faut retenir de la Bose TV Speaker

Compact et simple à installer

Des basses profondes et un son clair

Compatible Bluetooth

Initialement à 299 euros, puis remisée à 249 euros, la barre de son Bose TV Speaker est maintenant disponible sur Amazon à 179 euros seulement.

Une petite barre de son qui trouvera sa place

Pour commencer, le design de cette barre de son est élégant et minimaliste, un bel objet qui profite d’une bonne qualité de fabrication digne de chez Bose.

L’un des avantages de la TV Speaker est sa taille, elle ne mesure que 59 cm en largeur, peut s’installer facilement devant la grande majorité des téléviseurs de 50 pouces et plus, et elle n’empiétera pas non plus sur le bas de l’image avec ses 5 cm de hauteur. Elle viendra facilement se poser sur un meuble ou s’accrocher à un mur en toute discrétion, d’autant qu’elle ne pèse que 2 kilos, ce qui la rend très légère et facile à déplacer.

Puissante pour sa taille

Pour son format, la barre de son de Bose assure un bon rendu sonore. Elle dispose de deux haut-parleurs orientés de manière à offrir une expérience d’écoute plus ample et un haut-parleur central qui optimise le rendu des voix. D’ailleurs, il existe un mode « Dialogue » qui va analyser ce que vous regardez et améliorer le rendu des voix pour permettre d’entendre et comprendre chaque mot distinctement.

Et si la TV Speaker de Bose est dépourvu de caisson de basse, elle sera tout de même efficace grâce au mode « Bass » qui permet d’obtenir plus de profondeur et d’amplifier le rendu sonore. Il est possible de l’activer depuis la télécommande, tout comme le mode Dialogue. Côté connectivité, elle est également compatible Bluetooth pour vous permettre de diffuser le son de votre téléphone dessus. Elle fera une bonne enceinte connectée pour écouter vos musiques et vos podcasts préférés. Enfin côté connectique, vous pourrez compter sur une entrée optique, mais pas de port HDMI.

Comment choisir sa barre de son ?

Si vous avez un budget plus important, nous vous invitons à découvrir notre comparatif des meilleures barres de son pour vous aider à choisir celle qui conviendra le mieux à vos besoins.

