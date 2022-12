Ce robot aspirateur haut de gamme coûte près de 40 % de moins sur Amazon

Pionnier des robots aspirateurs, Neato Robotics n'a pas cessé de perfectionner ses appareils depuis quinze ans. Actuellement, les produits du constructeur sont une référence. Le Neato Robotics D800 en est un parfait exemple. Actuellement en promotion, cet aspirateur robot passe de 399 euros à 249 euros sur Amazon.

Le choix du nom de la gamme n’a pas été fait aux hasards. Le D, c’est surtout pour se distinguer des formes des autres robots aspirateurs du marché. C’est aussi le fruit de quinze années de recherche et développement dans le secteur. Les concurrents vont ainsi s’inspirer du Neato Robotics D800. L’aspirateur robot est en ce moment à -37% sur Amazon.

Ce qu’il faut retenir du Neato Robotics D800

90 minutes d’autonomie

Forme en D pour atteindre les coins

IA et LiDAR intégrés

Au lieu de 399 euros habituellement, le Neato Robotics D800 est maintenant disponible en promotion à 249 euros chez Amazon.

Un robot aspirateur tout terrain

C’est indéniable, les aspirateurs robots ont profités des diverses avancées technologiques comme l’intelligence artificielle ou encore le LIDAR. Seulement, il y a encore des problèmes persistant. Parmi eux, l’incapacité de nettoyer les coins. Neato Robotics a trouvé la parade en donnant la forme D à son D800. Avec des bords carrés, le robot aspirateur arrive à curer facilement les coins jusqu’ici inaccessibles.

De plus, le Neato Robotics D800 est conçu pour nettoyer tout type de surfaces. L’appareil peut très bien nettoyer les tapis, les carreaux tout comme les parquets en bois ou les stratifiés. Avec une autonomie de 1h30 et un back à 0,7 litre, le constructeur annonce 60 m² de nettoyage en une seule charge. C’est amplement suffisant pour du nettoyage de routine.

Diverses fonctions pratiques

Il est possible de commander le Neato Robotics D800 manuellement, vocalement ou à distance. C’est grâce à l’application dédiée MyNeato que l’utilisateur a la main sur le robot aspirateur. Il peut ainsi programmer et planifier le nettoyage de chaque pièce de la maison. Ce modèle embarque le LaserSmart. Fonctionnant avec le LIDAR, cette technologie aide le robot aspirateur à mémoriser les surfaces et à repérer meubles, appareils, animaux dans une pièce.

Deux modes sont disponibles sur le Neato Robotics D800 : mode Eco et mode Turbo. Ce dernier est indiqué pour du nettoyage haute performance. Ce modèle est aussi très efficace pour retenir et aspirer les particules allergènes, la poussière, les poils d’animaux et autres débris. Il dispose également d’une brosse combinée à spirale qui est 70% plus spacieuse que les robots aspirateurs ronds. Autre détail plaisant : si l’appareil tombe en panne de batterie, il se recharge tout seul pour reprendre là où il s’était arrête une fois rechargé.

