Cette caméra de surveillance extérieure qui filme en 2K est à moitié prix sur Amazon

Pour garder un oeil sur votre domicile, se tourner vers une caméra de surveillance est idéale puisqu’elle dissuade et alerte en cas d’intrusion. Et aujourd’hui la SoloCam E40, ne coûte pas plus de 65 euros contre 129 euros habituellement.

Que vous partiez quelques heures, jours ou semaines de votre domicile, une caméra de surveillance connectée aide à garder un œil sur votre habitation. Elle permet de vous alerter directement sur votre smartphone en cas de mouvements ou de bruits suspects. Et si vous avez un petit budget, certaines peuvent convenir à vos besoins sans faire trop de concessions. La SoloCam E40 de la société Eufy est d’ailleurs efficace et coûte 35 euros de moins grâce à cette offre.

Quels sont les atouts de cette caméra ?

Une caméra extérieure sans fil facile à installer

Qui alerte en temps réel et filme en 2K (vision nocturne)

Une autonomie de quatre mois

Lancée à 129,99 euros, puis habituellement vendue à 99 euros, la Eufy SoloCam E40 est aujourd’hui affichée en promotion à 94,99 euros, mais il y a un coupon de réduction de 30 euros supplémentaires. De ce fait, la caméra connectée tombe à seulement 64,99 euros.

Simple à installer, et endurante

La SoloCam E40 est une caméra de surveillance dédiée pour l’extérieur. Et pour ceux qui ne sont pas trop bricoleurs ou bricoleuses, vous pouvez l’installer sans difficulté. Pas besoin de technicien, il suffit de fixer le support rotatif à l’endroit que vous souhaitez à l’aide des vis fournies.

Avec sa certification IP65, la caméra de la marque Eufy est capable de résister aux intempéries et supporte aussi bien les chaleurs intenses que les températures les plus froides. Quant à son autonomie, le constructeur assure 120 jours d’utilisations, soit 4 mois — de quoi être tranquille pendant un bon moment.

Un rendu d’image détaillé pour voir ce qui se passe chez soi

La SoloCam E40 est capable de filmer avec une définition 2K et offre des images détaillées, même lorsque vous zoomez le sujet. La qualité d’image est suffisamment définie pour pouvoir reconnaître un visage. Elle dispose d’une vision nocturne infrarouge dans un rayon de huit mètres, mais l’image perd en qualité. Une intelligence artificielle est intégrée pour éviter les fausses alertes, déclenchées par des animaux ou des branches par exemple. Il est possible de définir vos propres zones de détection.

En cas de mouvement suspect, vous êtes alertés depuis votre smartphone, autrement il est possible de consulter en direct le flux vidéo via l’application. Et si vous voulez effrayer les potentiels cambrioleurs, la SoloCam est dotée d’une alarme de 90 dB que vous pouvez programmer pour qu’elle se déclenche dès qu’un mouvement est détecté, ou bien lancer à distance depuis l’app. Vous pouvez également entendre et parler grâce aux haut-parleurs et microphones embarqués.

Et si généralement il faut souscrire à un abonnement pour profiter pleinement de toutes les fonctionnalités de votre caméra, notamment le stockage cloud, ici ce n’est pas le cas : pas de frais mensuels ni de coûts cachés. Enfin, Alexa et Google Assistant sont aussi compatibles.

Pour trouver la caméra la plus adaptée à votre domicile

Si vous souhaitez comparer le modèle présenté dans cet article avec d’autres références disponibles sur le marché, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures caméras de surveillance extérieure en 2022.

