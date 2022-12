Avant Noël, cet écran PC gamer (24″, 144 Hz, FreeSync) chute sous les 150 €

Doté d'une fiche technique efficace et taillée pour le gaming, le moniteur AOC 24G2 profite, à l'approche de Noël, d'une réduction qui fait passer son prix de 249 euros à 149 euros sur Amazon.

Certains gamers attendent Noël pour renouveler leur setup gaming. Mais sachez qu’il n’est pas forcément nécessaire d’épuiser toutes ses économies pour s’équiper de manière efficace. Par exemple, le moniteur AOC 24G2, qui propose un taux de rafraîchissement élevé et limite très bien le phénomène de tearing, ne coûte pas plus de 150 euros grâce à une réduction de 100 euros actuellement affichée à l’approche des fêtes de fin d’année.

Les points forts de l’écran PC gamer AOC

Une dalle IPS Full HD de 23,8 pouces

Un taux de rafraîchissement de 144 Hz + un taux de réponse de 1 ms

Compatible avec AMD FreeSync

Initialement vendu à 249 euros, l’écran PC gamer AOC 24G2 est désormais proposé à 149 euros sur Amazon.

Un écran immersif et une bonne qualité d’image

L’écran PC gamer AOC 24G2 a beau ne pas embarquer une dalle incurvée, il ne tire pas pour autant un trait sur l’immersion, puisqu’il adopte des bordures très fines, voire invisibles, qui laisseront toute leur place aux images. Par ailleurs, ce moniteur dispose d’une dalle IPS Full HD (1 920×1 080) de 23,8 pouces, ce qui sera tout à fait suffisant pour celles et ceux qui n’ont pas besoin d’un écran massif pour jouer (même si les grandes diagonales peuvent être plus pratiques pour ne manquer aucun détail durant les sessions de jeu). La qualité de l’image sera en tout cas au rendez-vous. Et pour ne rien gâcher, sachez que l’écran se dote d’un filtre anti-lumière bleue, pour diminuer les risques de fatigue oculaire, surtout durant les longues parties.

L’écran AOC se démarque aussi par sa conception solide : il est en effet soutenu par un pied robuste et plutôt imposant en Y, ce qui laisse quand même tout le loisir d’installer des périphériques sous l’écran. Et parce que la marque a souhaité miser sur une identité forte et très typée gaming, le dos et le socle du moniteur sont parés de lignes lumineuses graphiques rouges.

Une bonne réactivité durant toute la partie

Outre son écran de qualité, le moniteur propose aussi plusieurs fonctionnalités qui contribuent à assurer une bonne réactivité durant chaque partie. D’abord, il promet un taux de rafraîchissement de 144 Hz, ce qui assurera un affichage très fluide lors de vos combos et un confort visuel à tout moment. Ajoutons à cela un taux de réponse de 1 ms pour vous éviter tout retard ou ralentissement dans vos combos. De plus, l’écran est compatible avec la technologie AMD FreeSync, qui agit pour limiter le phénomène de tearing, ou déchirure d’écran, ainsi que les saccades qui peuvent perturber une partie. Concernant sa connectique, l’écran PC gamer AOC intègre deux ports HDMI, un DisplayPort, un port VGA ainsi qu’un port jack 3,5 mm.

Les meilleurs écrans PC pour jouer

Si vous souhaitez aller voir du côté de la concurrence avant de faire votre choix ou simplement comparer le moniteur AOC avec d’autres références, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs écrans PC gamer en 2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.