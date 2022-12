Pour moins de 40 €, vous pouvez acquérir un pack Echo Dot 5 + Philips Hue

Amazon propose actuellement le pack idéal pour commencer à connecter son domicile. Ce kit, qui comprend une enceinte connectée Amazon Echo Dot (5e génération) ainsi que deux ampoules Philips Hue White, ne coûte plus aussi cher qu'auparavant puisqu'il est affiché à 39,99 euros au lieu de 54,98 euros sur Amazon.

Les packs d’objets connectés se destinent en particulier à celles et ceux qui souhaitent commencer une installation domotique chez eux. Amazon en propose actuellement un contenant, une enceinte connectée Echo Dot et deux ampoules Philips Hue White, dont vous pourrez moduler l’intensité avec l’enceinte d’Amazon à l’aide d’une simple requête vocale avec Alexa. Et, pour mettre la main sur ce kit pratique, nul besoin d’épuiser toutes ses économies, puisque son prix vient de chuter sous les 40 euros.

Les points forts de ce pack Philips Hue + Echo Dot

Une enceinte connectée Amazon Echo Dot 5e génération

Deux ampoules Philips Hue qui diffusent une lumière blanche modulable

L’assistant Alexa toujours aussi pratique

Initialement affiché à 54,98 euros, le pack Amazon Echo Dot de 5e génération (2022) sans horloge + deux ampoules Philips Hue White est désormais proposé à 39,99 euros sur Amazon.

Si vous préférez la version avec horloge de l’Amazon Echo Dot 2022, le pack incluant ce modèle ainsi que les deux ampoules Philips Hue White est quant à lui disponible à 49,99 euros au lieu de 69,98 euros sur Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant l’Amazon Echo Dot (2022). Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter L' Amazon Echo Dot (2022) au meilleur prix ?

Une enceinte plus performante, mais toujours avec Alexa

Amazon avait misé dès 2020 sur un nouveau design sphérique, et non plus en forme de galet, pour son enceinte connectée Echo Dot. La 5e génération, lancée cette année, conserve ce look compact et discret. En revanche, ce qui a changé avec cette nouvelle version, ce sont les performances : celles-ci ont été boostées par la marque, qui promet ainsi des basses deux fois plus puissantes et des voix plus claires. La conception sphérique de l’Echo Dot contribuera d’ailleurs à bien diffuser ce son riche dans toute la pièce. Que vous souhaitiez lancer un titre ou allumer la radio, vous bénéficierez donc d’une belle qualité sonore. Et si vous voulez profiter d’un son encore plus puissant dans votre pièce, vous pourrez toujours jumeler cette enceinte avec d’autres Echo Dot, pour que celles-ci diffusent de la musique simultanément.

Cet Echo Dot sera évidemment accompagnée de son assistant vocal Alexa, qui obéira à toutes vos requêtes vocales. Vous pourrez ainsi lui demander la météo du jour, de programmer un rappel, de répondre à vos questions existentielles ou bien de vous exposer l’actualité du jour. Mais ce n’est pas atout : Alexa pourra aussi vous permettre de contrôler vos objets connectés compatibles (caméras, ampoules…) présents dans votre domicile.

Des ampoules pilotables à la voix

Avec l’Echo Dot et Alexa, vous pourrez par exemple piloter les ampoules Philips Hue White incluses dans ce pack. Avec ces petits éclairages, vous pourrez tout simplement vous créer une ambiance lumineuse personnalisée à n’importe quel moment de la journée. Si elles ne diffuseront pas de nuances colorées comme d’autres modèles de la marque, leur lumière sera tout de même très agréable au quotidien, d’autant que vous pourrez moduler leur intensité et leur température selon vos envies : par exemple, une tonalité plus froide en journée, et une plus chaude le soir. Vous pourrez également sélectionner un des quatre scénarios lumineux préprogrammés : stimulation, concentration, lecture ou détente.

Avant tout, ces ampoules utilisent le protocole Zigbee, et non le Wi-Fi. Cette solution est moins gourmande en énergie. Pour les faire fonctionner, munissez-vous d’un pont de connexion, qui vous permettra de bénéficier d’une longue portée. Si vous n’en avez pas sous la main, le Bluetooth pourra être utilisé. Une fois votre installation réalisée, vous profiterez de cette ambiance lumineuse personnalisée, mais pas que : il vous sera aussi possible de programmer l’allumage ou l’extinction des ampoules, créer des scénarios de luminosité, simuler une présence chez vous ou utiliser la géolocalisation pour que les ampoules s’allument avant votre arrivée chez vous, et ce, grâce à Alexa.

D’autres enceintes connectées qui valent le coup

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles pour les comparer avec l’Echo Dot d’Amazon, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures enceintes connectées en 2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.