Crucial X6 : prix en chute libre pour ce très bon SSD portable de 1 To

Si vous êtes à la recherche d'une solution de stockage externe, rapide et performante, qui vous suit partout lors de vos voyages, ce bon plan devrait vous intéresser. Aujourd'hui, le SSD Crucial X6 de 1 To à 84,98 euros au lieu de 131,34 euros.

Solution de stockage principale, espace supplémentaire, meilleur confort… il existe bien des raisons de s’offrir un nouveau SSD. Crucial est une référence dans les systèmes de stockage, avec des produits connus pour être solides et performants. En ce moment, son excellent SSD portable X6 doté de 1 To de stockage profite d’une réduction de près de 50 euros pour améliorer fortement son rapport capacité-prix.

Les avantages du Crucial X6

Ses performances : jusqu’à 800 Mo/s

Une conception solide et facilement transportable

Sa grande capacité de stockage : 1 To

Le SSD Crucial X6 avec 1 To de stockage est actuellement en promotion sur Amazon et passe de 131,34 euros à 84,98 euros.

Un SSD efficace

Contrairement aux disques durs, les disques SSD proposent des vitesses d’écriture beaucoup plus élevées. Ici ce modèle peut monter jusqu’à 800 Mo/s. D’après le constructeur, c’est 5,6 fois plus rapide que la plupart des HDD. Il est donc particulièrement adapté pour les personnes qui souhaitent installer des applications dessus ou bien transférer régulièrement des photos et des vidéos haute résolution, le tout avec des temps de chargements réduits.

Pour couronner le tout, il dispose d’une belle quantité de données, à savoir 1 To de stockage, afin de stocker des centaines de vidéos, ou bien des jeux. Il profite même d’une large compatibilité et peut être utilisé sur votre PC, Mac ou encore vos consoles de jeux vidéo avec l’USB-C

Compact et résistant

L’autre grand atout de ce modèle, c’est bien sûr sa conception. La marque Crucial a élaboré un SSD robuste pour que vous voyagiez sans souci, sans crainte de le casser. Ce SSD a été testé pour résister à une chute de 2 mètres et résister aux chocs, aux vibrations et aux températures extrêmes, tout en protégeant vos fichiers importants où que vous alliez. Sachez toutefois qu’il n’est pas résistant à l’eau.

Il est donc très endurant, et devrait rester à vos côtés pendant des années. Évidemment l’un des autres critères qui prônent dans le choix de son SSD, c’est sa portabilité. Il est crucial que l’on puisse l’emmener partout avec soi. Et, c’est le cas, car ses dimensions de ‎‎‎6.9 x 1.1 x 6.4 centimètres et son poids plume de 40 g, faciliteront son transport.

Quelle solution de stockage externe choisir ?

Afin de découvrir la concurrence du Crucial X6, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs disques durs externe à choisir en 2022.

