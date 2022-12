PS+ en promotion, Nvidia Shield TV Pro à prix cassé et smartphone Xiaomi pas cher – les deals de la semaine

Vous n’avez pas eu le temps de suivre les nombreux bons plans publiés cette semaine ? Voici ce que vous avez raté : les abonnements PS+ (Essential/Extra/Premium) perdent 30 euros de leur prix sur un an, la Nvidia Shield TV Pro est à son prix le plus bas et le Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G coûte 120 euros de moins que d'habitude.

En juin dernier, le service PlayStation Plus de Sony a fait peau neuve et a introduit trois offres d’abonnement avec des avantages différents. On a donc le choix entre le PS+ Essential, le PS+ Extra ainsi que le PS+ Premium. Sauvegarde cloud, jeu en ligne, accès au multijoueur… Les fonctionnalités de ces forfaits sont nombreuses. Toutefois, l’abonnement annuel peut représenter un certain budget. Heureusement, les offres peuvent bénéficier de promotions intéressantes, comme c’est le cas actuellement, quelques jours avant Noël : les prix de tous les abonnements PS+ diminuent de 30 euros pour les nouveaux clients.

Les points forts du PS+

Un abonnement pour jouer en ligne

Le téléchargement gratuit de plusieurs jeux

Des bonus exclusifs

Les trois abonnements PlayStation Plus sont disponibles en promotion à l’année : le PS+ Essential est alors affiché à 29,99 euros au lieu de 59,99 euros, l’Extra à 69,99 euros au lieu de 99,99 euros et le Premium à 89,99 euros au lieu de 119,99 euros, et ce, jusqu’au 20 décembre. Notez que ces offres ne s’adressent qu’aux membres qui n’ont pas d’abonnement en cours. Si l’offre ne s’affiche pas sur le site, rendez-vous directement sur votre console.

La box multimédia de Nvidia connait un grand succès depuis sa sortie. Le modèle Pro est le plus abouti et devient une référence sur le marché des box TV jusqu’à même devenir la meilleure sous Android. Et, même si le boîtier date de 2019, il reste très recommandable notamment pour ses mises à jour régulières et ses performances solides. Encore très demandée, on la retrouve aujourd’hui moins chère de 40 euros moins par rapport à son prix initial.

Ce qu’on aime de la Nvidia Shield TV Pro

Une box TV régulièrement mise à jour

Compatible 4K HDR, Dolby Vision et Dolby Atmos

Une puce toujours performante : Tegra X1+

D’abord au prix de 219 euros, la Nvidia Shield TV Pro est désormais à 199 euros. Mais, sur le site d’Amazon, la box multimédia sous Android est en promotion aux alentours de 180 euros.

En alternative moins chère, retrouvez la Nvidia Shield TV à moins de 125 euros sur Amazon.

Cette année, Xiaomi a lancé plusieurs smartphones de la gamme Redmi 11 et le Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus 5G est sans conteste le plus abouti de tous. Comme à son habitude, la firme chinoise a trouvé des arguments pour propulser son téléphone milieu de gamme au sommet de son segment. S’il cette référence vous intéresse, vous l’aurez actuellement avec 120 euros de ristourne.

Le Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus 5G, c’est quoi ?

Une excellente dalle AMOLED

Un taux de rafraichissement à 120 Hz

Recharge rapide de 120 W très efficace

Au lieu de 449 euros habituellement, le Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus 5G (6+128 Go) est maintenant disponible en promotion à 329 euros chez Electro Dépôt.

Bouygues Télécom n’a pas perdu son habitude de faire parler de lui à la fin de l’année. Côté forfaits mobile, l’opérateur propose une nouvelle série très alléchante et qui met l’accent sur la 5G. Via sa gamme B&You, on y trouve un forfait de 100 Go pour moins de 15 euros par mois pendant 6 mois avant que celui-ci ne passe à 200 Go pour seulement 20 euros par mois. On est en face, pour le moment, de la meilleure offre 5G du marché.

Que proposent ces nouveaux forfaits chez B&You ?

Sans engagement

à partir de 100 de 5G à prix mini durant 6 mois

Sans prix qui double après un an

Des options avec 1 mois d’essai gratuit

La nouvelle série spéciale Very B&You sans engagement propose un forfait de 100 Go en 5G au prix inédit de 14,99 euros par mois pendant 6 mois avant de passer à 200 Go pour 19,99 euros par mois. Le prix reste fixe même après un an.

