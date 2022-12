WD Elements : ce disque dur externe de 16 To est de retour à un super prix

Western Digital, appelé aussi WD, est un fabricant de matériel informatique connu pour ses diverses solutions de stockage. La firme américaine dispose de différentes gammes de disques durs, où Elements reste sa gamme référence. La version 16 To, l'une des plus élevées, est en ce moment en promotion sur Amazon, avec un prix initial de 399,99 euros qui descend aujourd'hui à 297,33 euros.

Les solutions de stockage sont plus que jamais utiles de nos jours où les contenus gagnent en qualité, et qui sont de plus en plus volumineux. Avec le WD Elements 16 To, vous n’aurez pas à vous soucier de manquer d’espace de stockage. De plus, aujourd’hui vous pouvez économiser plus de 100 euros sur l’achat de ce modèle.

Les plus du WD Elements 16 To

18 centimes par Go

Compatible USB 3.0 et USB 2.0

Design compact et sobre

Au lieu de 399,99 euros habituellement, le WD Elements 16 To est maintenant disponible en promotion à 297,33 euros sur Amazon.

16 000 Go pour en finir avec le manque d’espace

À plus d’un titre, le recourt aux disques durs externes est salutaire. Le stockage des PC portables ou de bureau sont connus pour se saturer relativement vite. On le sait, un disque dur saturé dégrade la performance générale du PC. Les consoles de jeux sont aussi affectées par ce problème. Les jeux sont de plus en plus aboutis et demandent un plus grand espace. Il en est de même pour les contenus audio, photo et vidéo.

Avec le WD Elements 16 To, vous n’aurez plus à trier les fichiers et données pour les supprimer faute d’espace. Avec 16 000 Go de stockage, ce type de concession n’a plus lieu d’être. Peu encombrant avec ses 13.5 x 4.8 x 16.58 cm, ce disque dur externe trouvera facilement une place au côté de votre PC, console de jeux, TV, etc.

Un bon HDD plug and play

Ce qui est bien avec le WD Elements 16 To c’est qu’il est facile à utiliser. Vous n’aurez pas à y installer le moindre logiciel pour l’utiliser. Il suffit de le brancher à un terminal avec son câble USB (fourni avec un adaptateur secteur). Son formatage NTFS par défaut fait que Windows le reconnait facilement.

Bien entendu, l’Elements 16 To prend en charge d’autres plateformes. Il est possible de le rendre compatible à un Mac, à Linux ou à un téléviseur. Pour ce faire, il faut le formater au format ExFAT ou Fat32. Si sa vitesse de lecture et d’écriture n’égale pas celle d’un SSD, le transfert de données via USB 3.0 reste correct.

Les alternatives au WD Elements 16 To

Afin de savoir quel disque dur externe correspond à vos besoins et votre budget, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs disques durs externes de 2022.

