À -33 %, ce pack de 3 caméras de surveillance est idéal pour partir en vacances sereinement

Vous souhaitez surveiller votre domicile pour partir tranquille cet hiver ? En matière de sécurité, Eufy propose des solutions efficaces, comme la EufyCam 2C. Aujourd’hui, le pack de 3 s’affiche à 225,22 euros contre 339 euros.

Les caméras de surveillance connectées permettent de surveiller votre domicile à distance. En cas de mouvement suspect, vous recevez des alertes sur votre smartphone. Ces caméras rassurent et vous aident à garder un œil sur votre habitation en votre absence. Et si généralement un kit comptant plusieurs caméras est assez onéreux, aujourd’hui le pack de 3 caméras connectées EufyCam 2C devient plus accessible avec près de 115 euros de remise.

Ce qu’il faut retenir du pack Eufy 3 caméra

Des caméras sans fil simples à installer

Du 1080p de jour comme de nuit

Une autonomie confortable (180 jours)

Petit plus : pas de frais supplémentaires pour le stockage

Habituellement au prix de 339,99 euros, le kit de 3 caméras eufyCam 2C + base est aujourd’hui à son prix le bas sur Amazon : 225,22 euros seulement.

Une caméra sans fil endurante

Dans ce pack, on retrouve trois caméras de surveillance sans fil. Leur installation se fait donc facilement avec le Home Base, et prend que quelques minutes. Étant conçue pour l’extérieur, la EufyCam 2C est à la fois résistante et durable dans le temps. Certifiée IP67, la caméra ne craint pas les intempéries et supporte aussi bien les chaleurs intenses que les températures les plus froides.

Les EufyCam 2C de ce pack fonctionnent sur batterie et disposent d’une autonomie de 180 jours, soit 6 mois d’utilisation d’après le constructeur. Assurez-vous de brancher le Smart Hub (inclus dans ce pack) à votre routeur, pour faire fonctionner l’ensemble.

Efficace, et évite les fausses alertes

Cette référence de chez Eufy est capable de filmer avec une définition FHD soit 1920 x 1080 pixels. Côté qualité de l’image, elle est suffisamment définie pour pouvoir reconnaître un visage. De plus la caméra offre un champ de vision à 140° afin de couvrir le plus de périmètres possible. De nuit, la qualité est au rendez-vous, grâce à un mode nocturne efficace. Vous pourrez même profiter d’un projecteur intégré qui éclairera la zone visée par la caméra, et qui dissuadera au passage les intrus.

Grâce à l’intégration de l’IA, la caméra est facilement capable de détecter les mouvements, et distingue bien les fausses alertes. Il est également possible de définir vos propres zones de détection, celles qui vous semblent les plus sensibles. Autrement, il est possible de voir en direct le flux vidéo via l’application dédiée. Vous pouvez aussi entendre et parler grâce aux haut-parleurs et microphones embarqués. Alexa est également de la partie.

Et, si généralement, il faut souscrire à un abonnement pour profiter pleinement de toutes les fonctionnalités de votre caméra, notamment le stockage cloud, ici ce n’est pas le cas : pas de frais mensuels ni de coûts cachés.

