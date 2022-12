Ce SSD interne de 1 To est à un prix défiant toute concurrence : 45 € seulement

Si vous souhaitez profiter d'une plus grande vitesse de démarrage et de transfert de fichiers sur votre ordinateur, passer à un SSD est la meilleure solution. Le SSD Goldenfir de 1 To est à 45,46 euros au lieu de 95 euros sur AliExpress.

Pour booster les performances de son ordinateur, opter pour un SSD est sûrement la meilleure option. Plus rapides, plus solides qu’un disque classique, ils sont donc plus intéressants, mais le prix peut parfois être assez élevé. Alors quand ils sont en promotion, c’est le moment parfait pour craquer. Et, cela tombe bien, le SSD interne Goldenfir de 1 To bénéficie de 50 % de remise immédiate.

Les caractéristiques du SSD Goldenfir

Des vitesses élevées : jusqu’à 580 Mo/s

La solidité des SSD

1 To de capacité de stockage

Proposé à 95 euros, le SSD interne Goldenfir de 1 To de stockage est en ce moment en promotion à 45,56 euros sur Aliexpress.

De bonnes performances

Le SSD interne Goldenfir va permettre d’offrir une nouvelle jeunesse à votre PC. Cette solution a l’avantage d’être bien plus puissante qu’un disque dur traditionnel. Pour cela, on retrouve une vitesse de lecture élevée pour ce SSD en SATA III, à savoir 580 Mo/s en lecture et 550 Mo/s en écriture. De quoi assurer un démarrage du système et d’applications plus rapide, et des temps de chargements réduits.

Que ce soit pour du transfert de vidéo 4K, de photographies lourdes, pour y installer des jeux vidéo ou pour du stockage quotidien, c’est l’idéal tant c’est rapide.

Et, une grande capacité de stockage

Le modèle muni d’une capacité de 1 To vous suffira amplement pour augmenter le stockage de votre ordinateur portable et d’y stocker des centaines de vidéos, ou bien des jeux.

Avec un format standard de 2,5 pouces, ce SSD peut facilement se loger dans l’emplacement spécifique sur votre ordinateur de bureau, ou portable. Cependant, attention, il est livré sans kit d’adaptation pour un emplacement 3,5 pouces.Et comme les autres références sur le marché d’ailleurs, ce SSD est conçu pour résister aux chocs puisqu’il n’embarque pas de pièces mécaniques. Enfin, le constructeur garantit sa solution de stockage 3 ans.

