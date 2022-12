Pour garder un œil sur le pas de votre porte, la Ring Video Doorbell Pro est à -56 %

La sonnette connectée permet de voir en temps réel les personnes qui sonnent chez vous et assure en plus le rôle de caméra de sécurité. Aujourd’hui, la Ring Video Doorbell Pro s’affiche à un prix plus doux : 79,99 euros au lieu de 179,99 euros.

Avec l’ajout d’une caméra, les sonnettes sont plus pratiques et plus intelligentes. La Ring Video Doorbell Pro d’Amazon est capable de filmer en 1080p pour vous montrer qui se trouve au pied de votre porte, interagir vocalement avec les visiteurs et sans interruption grâce à l’adaptateur secteur fourni avec la sonnette. Vous allez pouvoir mieux garder un œil sur votre domicile, le tout pour moins de 80 euros.

La Ring Video Doorbell Pro, c’est quoi ?

Une sonnette connectée simple à installer.

Dotée d’une caméra Full HD avec vision nocturne.

De nombreuses fonctionnalités, dont la détection de mouvements.

Initialement au prix de 179,99 euros, la Ring Video Doorbell Pro avec adaptateur secteur se trouve maintenant en promotion à 79,99 euros sur Amazon.

Une sonnette simple à installer

La sonnette connectée Ring Video Doorbell Pro d’Amazon possède un design rectangulaire assez discret et passe-partout grâce à ses petites dimensions de 11,4 × 4,7 × 2,0 cm. Cette sonnette vient se raccorder à vos fils de sonnette existants et pour ce faire, pensez à vérifier la compatibilité de votre système de raccordement de sonnette existant. Si toutefois, ce n’est pas compatible, pas de panique : vous pouvez faire appel à un professionnel qualifié pour installer l’appareil.

Amazon propose avec sa sonnette, un adaptateur secteur qui permet d’alimenter la Doorbell Pro sans interruption. Vous n’aurez donc pas à vous soucier de l’autonomie de l’appareil. L’adaptateur se branche à une prise électrique intérieure standard.

Qui sert aussi de caméra extérieure

La Ring Video Doorbell Pro propose les principales caractéristiques des sonnettes, à commencer par la qualité d’image qui profite d’une définition en 1080p. Résultat : les images sont détaillées même de nuit, car elle dispose d’une vision nocturne en couleur, mais aura ses limites pour voir en détail à l’horizon. L’angle de vision de 160° à l’horizontale va permettre d’afficher le plus de choses possible. Elle est également capable de détecter les mouvements.

Elle prend tout son sens une fois associée à l’application. Elle s’affiche comme un visiophone pour voir votre interlocuteur lorsque celui-ci sonne à la porte, puis vous avez le choix de répondre par oui, ou par non, pour déclencher le micro. C’est très pratique à distance, mais sachez qu’il est aussi possible de personnaliser vos paramètres de détection de mouvements, et cela, sans frais supplémentaires. Bien entendu, elle est compatible avec l’assistant d’Amazon et vous allez pouvoir la connecter aux appareils du géant.

Et la concurrence ?

Si vous voulez comparer la Ring Video Doorbell Pro d’Amazon avec d’autres références disponibles sur le marché, nous vous invitons dès à présent à consulter notre guide des meilleures sonnettes connectées en 2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.