À ce prix là, cet écran gamer 27″ (incurvé et 165 Hz) est le bon deal du jour

L'écran PC Gigabyte G27FC, taillé pour le gaming, propose une fiche technique solide pour les joueuses et joueurs exigeants. En ce moment, il voit même son prix baisser de 50 euros et passe de 249 euros à 199 euros.

On le sait, dans une configuration pour le jeu vidéo, l’écran occupe une place centrale et déterminante. Le fait d’avoir un bon moniteur d’une taille correcte et avec des caractéristiques techniques de fluidité peut avoir de lourdes conséquences dans vos parties. C’est pourquoi le G27FC A de Gigabyte est idéal, car il propose une fiche technique solide pour satisfaire les joueurs et joueuses pour un prix plus abordable grâce à cette réduction de 50 euros.

Les points forts de cet écran PC

Un écran de 27 pouces incurvé, pour plus d’immersions

Une définition Full HD et un taux de rafraichissement à 165 Hz

La compatibilité avec AMD FreeSync Premium

Vendu au départ à 300 euros, puis remisé à 249 euros, l’écran PC Gigabyte G27FC A est disponible en promotion à 199,90 euros sur le site Rue du Commerce.

Une bonne immersion en jeu

Avec son moniteur G27FC, le constructeur Gigabyte propose une dalle VA de 27 pouces, qui a la particularité d’être légèrement incurvée, à 1500R exactement. C’est un format confortable et adapté à une large variété d’applications, allant de la bureautique au gaming. Cette courbure favorise grandement l’immersion en jeu. Et avec ses fines bordures sur trois côtés,

On pourrait lui reprocher sa dalle VA de 27 pouces qui affiche seulement une définition Full HD (1 920 x 1 080 pixels), alors que la plupart des moniteurs proposent du QHD. Malgré tout, l’écran offre une bonne qualité d’image avec des couleurs riches et une belle luminosité. D’ailleurs, la dalle réduit la fatigue oculaire grâce à la certification « Low Blue Light et Flicker Free » qui bloque la lumière bleue.

Une dalle réactive et fluide

Le principal atout de cet écran PC gaming reste tout de même son taux de rafraîchissement de 165 Hz, qui assure un gameplay bien fluide et réactif à tout moment. Les lenteurs ou autres ralentissements durant les combos n’auront pas leur place ici. Tout est pensé pour offrir une excellente expérience de jeu sur cet écran, notamment avec son temps de réponse de seulement 1 milliseconde, idéal pour toujours être au bon timing dans les jeux qui requièrent d’excellents réflexes.

L’autre bon point de cet écran PC, c’est bien sa compatibilité avec AMD FreeSync Premium. Cette technologie permet d’éviter les problèmes de tearing en jeu et obtenir des images moins saccadées. La connectique vidéo se compose enfin d’une entrée DisplayPort, de deux entrées HDMI 1.4, et de deux ports USB 3.0. L’écran dispose aussi d’une prise jack pour brancher un casque audio et d’une sortie audio pour le relier à des enceintes, si vous le souhaitez.

