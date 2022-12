Pour compléter votre domotique, ce pack Philips Hue perd 36 % de son prix à la veille des fêtes

Si vous êtes de ceux qui ont prévu de se retrouver en famille ou entre proches pour le réveillon, ce pack Philips Hue dynamisera vos soirées. En ce moment, le prix du lot de 2 Hue Play + 2 White And Color n'est plus qu'à 159 euros au lieu de 249 euros.

Les solutions de Philips sur la lumière connectée et l’éclairage connecté restent sûres, innovantes et durables. Seulement, les produits du constructeur dans ce domaine ne sont pas tous abordables. Heureusement, ils profitent dès fois de rabais comme c’est le cas actuellement sur Fnac où le pack rééquipement Philips Hue (2 Hue Play + 2 White And Color) est 36 % moins cher.

Les points forts du pack rééquipement Philips Hue

Des barres de lumière facile à installer

Plus de 16 millions de couleurs et nuances

Fonctionnant au protocole ZigBee

Au lieu de 249 euros habituellement, le pack rééquipement (2 Hue Play + 2 White And Color) est maintenant disponible en promotion à 159 euros chez Fnac.

Des barres LED pour créer l’ambiance

Philips a su revitaliser l’intérieur avec sa gamme de barres de lumière Hue Play. Avec 16 millions de couleurs et nuances, vous pouvez personnaliser l’éclairage de votre pièce pour chaque situation et autant de fois que vous le souhaitez. De plus, ces barres LED sont faciles à installer et à configurer : fixer à un support, les mettre verticalement ou horizontalement sur un mobilier. Avec un design élégant, elles se fonderont à votre décoration.

Ce qui est aussi intéressant avec les Hue Play c’est que vous pouvez les commander par la voix. Elles sont compatibles aux principaux assistants virtuels : Siri, Alexa et Google Assistant. Bien entendu, vous pouvez aussi prendre la commande des barres de lumière depuis un terminal sous iOS ou Android. Grâce à l’application Philips Hue, vous avez le contrôle total de l’écosystème Hue.

La référence des ampoules connectées

Pour faire fonctionner les ampoules White And Color, il suffit de les brancher à des douilles E27. Ce sont de culots universels, vous en trouverez facilement dans le commerce. Une fois les ampoules installées, il ne reste plus qu’une étape pour qu’elles soient enfin opérationnelles : il faut les connecter à un hub. Philips propose le Hue Bridge qui utilise le protocole ZigBee.

Vous l’aurez compris, si vous êtes initié à la domotique et si vous voulez y ajouter de l’éclairage connecté, le pack rééquipement Philips est fait pour vous. C’est aussi le cas si vos lampes et barres connectées sont hors d’usage et que vous voulez les remplacer. Cela vous évite l’achat d’un pont.

On vous fait découvrir l’écosystème Philips Hue

