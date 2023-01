Withings Body+ : le must have des balances connectées est en promotion

Withings a ringardisé les balances électroniques avec sa balance connectée Body+. Désormais, l'utilisateur peut récupérer des données essentielles de cette dernière. Pratique, facile à utiliser, précis et complet, ce modèle est en promotion en ce moment sur Amazon. Au lieu de 99 euros, la balance connectée se négocie à 79 euros.

Après les fêtes des fins d’année et les écarts que l’on s’autorise durant cette période, il est peut-être temps de se reprendre en main. Tant qu’à faire, équipez-vous de ce qui se fait de mieux sur les balances connectées, en l’occurrence la Withings Body+. Et c’est d’autant plus intéressant de l’acquérir avec les 20 % de réduction proposés aujourd’hui.

En quoi la Withings Body+ est intéressante ?

Une analyse précise de la composition corporelle

Toutes les données disponible depuis l’application dédiée

Jusqu’à 8 profils différents

Au lieu de 99 euros habituellement, la Withings Body+ est maintenant disponible en promotion à 79 euros sur Amazon.

Qui n’a d’ordinaire que la forme

De prime abord, la Withings Body+ ressemble à une balance électronique classique. Seulement, les performances de cette balance connectée sont incomparables à celles des balances traditionnelles. Ce modèle embarque plusieurs capteurs précis pour livrer des informations importantes relatives à votre corps. La Body+ est, par exemple, capable de mesurer avec précision votre poids, le pourcentage d’eau, le taux de graisse, la masse musculaire ou encore osseuse, etc.

La balance connectée est compatible Wi-Fi et Bluetooth. Le suivi est assuré par l’application Health Mate. Même si vous n’ouvrez pas la plateforme, elle vous indiquera tout de même vos données de pesée. De même, l’application synchronisera de manière automatique vos informations sur vos terminaux. Notez surtout que la balance impédancemètre arrive à reconnaitre instantanément huit utilisateurs différents : elle est donc idéale pour toute une famille.

Des modes pensés pour la famille

Pour un suivi optimal, la Withings Body+ compte trois modes : Athlète, Grossesse et Bébé. Personne n’est ainsi mis à côté. De même, pour que chaque pesée soit la plus exacte possible, la Position Control vous guide sur la position idéale quand vous pesez. Les principales plateformes de remise en forme et de santé sont compatibles avec cette balance connectée, dont Fitbit, Google Fit, Apple Health, MyFitnessPal et bien d’autres.

Vous n’aurez pas à fréquemment remplacer les piles de la Body+. Le constructeur annonce une autonomie de 18 mois avec quatre piles AAA standards. Le modèle qu’Amazon met en ce moment en promotion est en blanc. Enfin, la balance connectée dispose d’un écran LCD qui affichera clairement l’historique et le comparatif de vos huit dernières pesées.

Les alternatives à la Withings Body+

Afin de savoir quel modèle correspond à vos besoins et votre budget, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures balances connectées du moment.

