Prix bas pour cet écran PC Asus TUF Gaming de 27 pouces (165 Hz et 1 ms)

Dans une configuration gaming, l’écran occupe une place importante. C’est pourquoi l'Asus TUF Gaming VG277Q1A est idéal, car il propose toutes les caractéristiques que l’on attend d’un bon écran gaming, pour seulement 189 euros contre 249 euros.

L’écran PC Asus TUF Gaming VG277Q1A dispose de caractéristiques intéressantes pour les joueurs et les joueuses, et particulièrement pour celles et ceux qui s’adonnent aux FPS ou tout autre jeu compétitif qui demande de bons réflexes. Si on le retrouve habituellement aux alentours des 250 euros, cette référence est actuellement 60 euros moins chers grâce à cette offre.

En quoi est-ce un bon écran PC ?

Un écran de 27 pouces en FHD

Une fréquence de rafraîchissement pouvant monter jusqu’à 165 Hz

Un temps de réponse de 1 ms

En plus : la compatibilité avec AMD FreeSync Premium

Proposé à 249 euros sur le site du constructeur, l’écran PC Asus TUF (VG277Q1A) se négocie à un meilleur prix chez Carrefour : 189 euros seulement.

Un écran performant pour le jeu à petit prix

Cet écran PC Asus TUF gaming a de quoi séduire les gamers les plus assidus, et sera particulièrement apprécié dans les jeux vidéo réactifs. Dans certains jeux, la victoire se joue souvent à quelques centièmes de seconde, c’est pourquoi le temps de réponse de seulement 1 ms conviendra parfaitement pour être au bon timing dans les jeux type FPS.

Ce n’est pas tout, ce modèle VG277Q1A avance aussi un taux de rafraîchissement élevé de 165 Hz, afin d’obtenir un gameplay réactif et fluide avec des images très détaillées pour ne pas vous laisser surprendre par vos ennemis. S’ajoute à cela, la technologie AMD FreeSync Premium, pour éviter les problèmes de ralentissement, ou de tearing, traduit par les déchirements et saccades de l’image au cours de vos parties. On retrouve même la fonction ELMB (Extreme Low Motion Blur) qui une fois associé à Adaptive-Sync, permet d’avoir des images plus nettes en mouvement pour une excellente fluidité et réactivité en jeu.

Un écran qui se contente d’une défintion FHD

Pour revenir sur l’aspect esthétique du moniteur Asus, ce dernier est plutôt réussi avec un look sobre, robuste et de fines bordures sur trois côtés. Néanmoins, cet écran PC n’est pas sans défaut. On pourrait lui reprocher sa dalle VA de 27 pouces qui affiche seulement une définition Full HD (1 920 x 1 080 pixels), alors que la plupart des moniteurs proposent du QHD. Malgré tout, l’écran offre une bonne qualité d’image avec d’excellents contrastes.

Quant à la connectique de cet écran, elle va à l’essentiel avec deux ports HDMI, une entrée DisplayPort, et une prise casque.

