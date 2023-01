-40 % sur les abonnements PS+, le Xiaomi Redmi Note 11 en promo et le MacBook Air M1 à 949 € – les deals de la semaine

Si vous n’avez pas pu suivre les bons plans publiés cette semaine, voici ce que vous avez raté : le MacBook Air M1 est de plus en plus abordable, les abonnements PS+ Extra et premium sont moins chers et le Redmi Note 11 (128Go) perd 60 euros de son prix.

Avec l’arrivée du nouveau MacBook Air 2022 M2, l’ancien modèle, le MacBook Air M1, a vu son prix augmenter de 70 euros pour s’afficher désormais à 1 199 euros. Néanmoins, il reste l’ordinateur portable le plus accessible de la marque dans le catalogue actuel. Et, même face à son successeur, il demeure un bon investissement à faire si vous souhaitez profiter de MacOS, d’autant plus qu’il profite actuellement d’une réduction pouvant aller jusqu’à 250 euros grâce à cette offre.

Ce qu’il faut retenir du MacBook Air 2020

Une conception irréprochable

Toujours d’excellentes performances avec la puce Apple M1

Une machine endurante (plus de 15 heures)

D’abord lancé à 1 129 euros, puis à présent affiché à 1 199 euros sur le site officiel, le MacBook Air 2020 M1 est en ce moment disponible à 949 euros sur Cdiscount, grâce au code promo « MAC50CDAV » pour les membres Cdiscount à Volonté. Les autres peuvent l’obtenir à 999 euros.

Amazon s’est aligné sur son concurrent. Le MacBook Air M1 est alors disponible à 949 euros en comptant la remise immédiate de 200 euros avec le coupon de 50 euros à cocher sur la page du produit.

En réponse à l’expansion du Xbox Game Pass, Sony a lancé la refonte de son service d’abonnement PlayStation Plus l’été dernier afin d’être plus complet et surtout plus compétitif. Il en a résulté la création de deux paliers d’abonnement supplémentaires : le PlayStation Plus Premium et Extra. En plus de l’accès aux sauvegardes en cloud, au jeu en ligne et à une sélection de jeux mensuelle, ces nouveaux abonnements donnent droit au catalogue de jeux du PS Now en plus de quelques exclusivités comme des essais de jeux et des réductions exclusives. Si les tarifs pouvaient paraître prohibitifs à l’annonce, il n’est pas rare de tomber sur des promotions régulières et c’est le cas en ce début d’année avec jusqu’à 40% de réduction sur les abonnements de 3 et 12 mois.

Quels sont les avantages du PS+ Extra et Premium ?

Le jeu en ligne, le stockage clou des sauvegardes et le contenu exclusif

Le téléchargement gratuit de centaines de jeux du catalogue PlayStation (Récent et Rétro)

Des versions d’essais de jeux récents et le streaming dans le Cloud (PS + Premium)

Si le PS+ Essential ne change pas de prix, les deux abonnements PlayStation Plus Extra et Premium sont disponibles en promotion : le PS+ Extra est à 24,99 euros au lieu de 39,99 euros sur 3 mois et 59,99 euros au lieu de 99,99 à l’année. le PS+ Premium est à 34,99 euros sur 3 mois au lieu de 49,99 euros et 79,99 euros au lieu de 119,99 à l’année. Ces promos sont valables jusqu’au 14 janvier 2023. Notez que ces offres ne s’adressent qu’aux membres qui n’ont pas d’abonnement en cours. Si l’offre ne s’affiche pas sur le site, rendez-vous directement sur votre console.

Il n’est pas rare aujourd’hui de trouver des smartphones aux alentours de 200 euros, assurant des performances honorables. C’est le cas, par exemple, des modèles Redmi conçus par Xiaomi qui misent sur une fiche technique solide sans trop de concessions par rapport à la concurrence. Le Redmi Note 11 constitue ce qui se fait de mieux dans l’entrée de gamme et devient même plus abordable grâce à cette remise de plus de 60 euros.

Les points forts du Xiaomi Redmi Note 11

Un bel écran OLED à 90 Hz

De bonnes performances pour le prix

Un smartphone endurant qui se recharge rapidement

Avec un prix de lancement à 249 euros, le Xiaomi Redmi Note 11 (4 + 128 Go) est en ce moment remisé à seulement 188 euros sur Cdiscount. Notez que la version 64 Go du smartphone est habituellement vendue à 199 euros.

Nouvelle année, rime souvent avec économie et si vous avez une grosse consommation de data mobile via votre smartphone ou votre box 4G, vous avez sûrement besoin d’un forfait mobile adapté spécialement à votre usage. Voici un nouveau deal prévu à cet effet grâce à NRJ mobile qui propose un forfait costaud de 100 Go à seulement 12,99 euros par mois sans que le prix change au bout d’un an.

Ce forfait mobile chez NRJ Mobile, c’est quoi ?

Un prix bas de façon indéterminée

Les appels/SMS/MMS illimités

100 Go en France et 12 Go en Europe/DOM

En ce moment, forfait 100 Go chez NRJ mobile est disponible à seulement 12,99 euros par mois pendant une durée indéterminée. Vous pouvez aussi payer un peu moins cher ce forfait de 100 Go à 10,99 euros mensuel, mais durant 6 mois avant de repasser à 13,99 euros par mois.

