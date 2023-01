Sony casse les prix de ses abonnements PS+ Extra et Premium : jusqu’à 40% de réduction

Si vous hésitiez à prendre un abonnement PlayStation Plus Extra ou Premium pour votre PS5, c'est sans doute le bon moment. Les abonnements sont disponibles avec jusqu'à 40 % de réduction sur le site de PlayStation.

En réponse à l’expansion du Xbox Game Pass, Sony a lancé la refonte de son service d’abonnement PlayStation Plus l’été dernier afin d’être plus complet et surtout plus compétitif. Il en a résulté la création de deux paliers d’abonnement supplémentaires : le PlayStation Plus Premium et Extra. En plus de l’accès aux sauvegardes en cloud, au jeu en ligne et à une sélection de jeux mensuelle, ces nouveaux abonnements donnent droit au catalogue de jeux du PS Now en plus de quelques exclusivités comme des essais de jeux et des réductions exclusives. Si les tarifs pouvaient paraître prohibitifs à l’annonce, il n’est pas rare de tomber sur des promotions régulières et c’est le cas en ce début d’année avec jusqu’à 40% de réduction sur les abonnements de 3 et 12 mois.

Quels sont les avantages du PS+ Extra et Premium ?

Le jeu en ligne, le stockage clou des sauvegardes et le contenu exclusif

Le téléchargement gratuit de centaines de jeux du catalogue PlayStation (Récent et Rétro)

Des versions d’essais de jeux récents et le streaming dans le Cloud (PS + Premium)

Si le PS+ Essential ne change pas de prix, les deux abonnements PlayStation Plus Extra et Premium sont disponibles en promotion : le PS+ Extra est à 24,99 euros au lieu de 39,99 euros sur 3 mois et 59,99 euros au lieu de 99,99 à l’année. le PS+ Premium est à 34,99 euros sur 3 mois au lieu de 49,99 euros et 79,99 euros au lieu de 119,99 à l’année. Ces promos sont valables jusqu’au 14 janvier 2023. Notez que ces offres ne s’adressent qu’aux membres qui n’ont pas d’abonnement en cours. Si l’offre ne s’affiche pas sur le site, rendez-vous directement sur votre console.

Et Le PS+ devient enfin intéressant

Le service PlayStation Plus, destiné aux consoles PS4 et PS5, regroupe les anciens PS Plus et le PS Now. Derrière ce nouveau nom se cachent trois offres d’abonnement destinées à être utilisées sur les consoles Sony, ainsi que sur PC. Ces forfaits regroupent ainsi les anciens services PlayStation Plus et PlayStation Now, et les avantages proposés sont nombreux : jeu en ligne, catalogue de jeux récents ou plus anciens, service de cloud, remises exclusives… l’abonnement sera très vite rentabilisé.

Des offres adaptés à vos usages

L’abonnement Extra permet les mêmes avantages que l’Essentiel. Il permet de télécharger gratuitement deux à quatre jeux chaque mois, dont certains exclusifs à la PS5, d’obtenir des réductions sur des jeux ou DLC dans le PS Store, d’obtenir du contenu exclusif, de stocker vos sauvegardes dans le cloud (100 Go d’espace) et un accès en ligne pour jouer en coop ou en multi avec vos amis ou d’autres joueurs du monde entier, de profiter des aides pour les jeux PlayStation Studios sur PS5. Il est également possible de profiter du jeu en partage offert avec certains titres qui permettent de jouer avec vos amis à distance à un même jeu comme si vous vous passiez la manette. Et votre invité à votre Party n’a pas besoin de posséder le jeu pour y jouer avec vous. Les joueurs PS5 disposent par ailleurs d’un accès à la Collection PlayStation Plus d’une vingtaine de grands succès de la PS4 (God of War, The Last of Us, la saga Uncharted, Ratchet & Clank, Detroit Become Human, Call of Duty Black Ops 3, Days Gone, Fallout 4, etc.). Extra ajoute environ 400 jeux PS4 et PS5 à télécharger, issus du catalogue PlayStation Studios, mais aussi d’éditeurs tiers. On y trouve plusieurs jeux déjà présents via la Collection PS Plus, ainsi que des jeux plus anciens, mais aussi des jeux Ubisoft+ Classics.

L’abonnement Premium quant à lui porte bien son nom. Il regroupe les avantages des deux premiers paliers et surenchérit avec l’arrivée de 340 titres supplémentaires promis. Il s’agira notamment de jeux PS3 accessibles en streaming dans le cloud, de jeux classiques PlayStation, PS2 et PSP en streaming ou en téléchargement. Les jeux PS4 de l’offre PlayStation Plus Extra pourront être joués en streaming également. C’est peu ou prou ce qu’on trouvait avec l’offre PlayStation Now qui faisait la part belle au rétrogaming PlayStation, avec des jeux qui pouvaient être joués en cloud sur PS4, PS5 et PC.

Quelle console vous correspond le mieux ?

Si vous prévoyez de vous offrir ou d’offrir une nouvelle console de jeux, et que vous voulez comparer les PlayStation avec d’autres modèles, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures consoles de jeux pour Noël en 2023.

