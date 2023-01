La version 128 Go du Xiaomi Redmi Note 11 devient moins chère que celle avec 64 Go

Le Xiaomi Redmi Note 11 est un smartphone peu coûteux, mais n'en est pas moins intéressant grâce à sa fiche technique équilibrée. Aujourd'hui, la version 128 Go est en promotion sur Cdiscount et passe de 249 euros à seulement 188 euros.

Il n’est pas rare aujourd’hui de trouver des smartphones aux alentours de 200 euros, assurant des performances honorables. C’est le cas, par exemple, des modèles Redmi conçus par Xiaomi qui misent sur une fiche technique solide sans trop de concessions par rapport à la concurrence. Le Redmi Note 11 constitue ce qui se fait de mieux dans l’entrée de gamme et devient même plus abordable grâce à cette remise de plus de 60 euros.

Les points forts du Xiaomi Redmi Note 11

Un bel écran OLED à 90 Hz

De bonnes performances pour le prix

Un smartphone endurant qui se recharge rapidement

Avec un prix de lancement à 249 euros, le Xiaomi Redmi Note 11 (4 + 128 Go) est en ce moment remisé à seulement 188 euros sur Cdiscount. Notez que la version 64 Go du smartphone est habituellement vendue à 199 euros.

Le TOP 1 des smartphones abordables

Le Xiaomi Redmi Note 11 reprend les principales forces de son prédécesseur et améliore certains aspects. En termes de design, le smartphone ne révolutionne en rien le marché. En revanche, pour son positionnement tarifaire, il a le mérite de proposer une dalle OLED de 6,43 pouces en Full HD+, sans oublier un taux de rafraîchissement à 90 Hz.

Pour la partie photo, ce n’est pas le domaine sur lequel il brille le plus. On découvre UN capteur principal de 50 mégapixels, avec un ultra-grand-angle de 8 mégapixels, un macro de 2 mégapixels et un de profondeur de 2 mégapixels. Le smartphone de Xiaomi fait donc preuve de polyvalence. Dans les faits, les clichés restent corrects, mais sans briller, surtout une fois la nuit tombée.

Assure de belles performances, et se montre très endurant

Concernant les performances, le processeur Snapdragon 680 est à l’animation avec ici 4 Go de mémoire vive. Pour les adeptes des jeux gourmands, vous pouvez passer votre chemin, car ce smartphone n’est pas conçu pour supporter de telles expériences. Néanmoins, cette configuration suffit amplement pour consulter vos réseaux sociaux, faire de la navigation web et supporter du multitâche. Côté logiciel, on retrouve l’interface maison, MIUI 13 avec Android 12.

Le Redmi Note 11 est notamment un champion de l’autonomie avec une batterie de 5 000 mAh. Il est capable de tenir deux jours sans le moindre problème. Et Xiaomi vient couronner le tout en proposant une charge rapide jusqu’à 33 W qui permet de récupérer environ 50 % en une trentaine de minutes. C’est un bon score pour cette gamme de prix, surtout quand certains modèles plus haut de gamme se contentent d’une charge de 25 W.

Si vous souhaitez en apprendre davantage, voici notre test sur le Xiaomi Redmi Note 11.

Des smartphones abordables et efficaces, ça existe !

Pour découvrir ce que propose la concurrence, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones à moins de 200 euros en 2023.

