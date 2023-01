La Nintendo Switch OLED est moins chère à la Fnac, d’autant plus qu’un jeu Zelda est offert

Si vous songez à investir dans une Switch et que vous cherchez une bonne affaire pour franchir le pas, le moment est peut-être venu. Pourquoi ? Eh bien parce que Fnac vous offre tout simplement le jeu Zelda Skyward Sword pour l’achat d’une console.

Sortie en fin d’année 2021, la Switch OLED n’est pas une nouvelle console à proprement parler, mais plutôt une évolution de la dernière console de Nintendo. Une version remise au gout du jour qui profite d’un meilleur affichage grâce un écran OLED du plus bel effet. Une console extrêmement sympathique qui bénéficie d’une jolie offre en ce moment chez la Fnac.

Quels sont les points forts de la Switch OLED ?

Un écran OLED plus grand et plus lisible

Un dock amélioré et plus puissant

Le même catalogue de jeu que la Switch classique

Proposée à 349 euros à l’occasion de son lancement il y a un peu plus d’un an, la Switch OLED est désormais disponible pour 319 euros chez Fnac, dans sa version néon comme blanche. Là où les choses deviennent (un peu plus) intéressantes, c’est que l’e-commerçant vous offre le jeu The Legend of Zelda : Skyward Sword en l’ajoutant simplement à votre panier.

Une version améliorée de la Switch

La première amélioration apportée par la Switch OLED, comme son nom le suggère fortement, est l’apparition d’une dalle OLED en lieu et place de l’écran LCD qui équipait les versions 2017 et 2019 de la console. Une dalle qui améliore grandement l’affichage et permet entre autres de bénéficier de couleurs plus vives et d’un meilleur contraste.

Mieux, cette dalle s’avère aussi un brin plus grande avec 7 pouces au compteur et des bordures plus fines, ce qui ajoute au confort d’utilisation sans pour autant modifier le gabarit de la console. Seul regret : la console ne propose toujours pas de définition au-delà du 720p.

L’ajout de cette dalle OLED, qui fait du bien au mode portable de la console, n’est toutefois pas la seule amélioration apportée par Nintendo. Si le processeur utilisé ici, le Tegra X1+ reste le même que sur la version 2019, cette version OLED peut tout de même compter sur un stockage étendu (de 32 à 64 Go). Les joueurs nomades apprécieront sans doute aussi la nouvelle béquille installée à l’arrière de la console, qui prend cette fois-ci toute la largeur de l’appareil et s’avère aussi stable que résistante.

Le dock a aussi été revu pour l’occasion, avec non seulement un design plus agréable à l’œil grâce à des bordures arrondies, mais aussi quelques améliorations au niveau du hardware. C’est notamment un port Ethernet qui signe son apparition sur la face arrière, afin de pouvoir connecter la console à internet en filaire. Un atout pour le téléchargement des jeux les plus lourds ou les jeux disponibles sur le cloud.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur la Nintendo Switch OLED.

Zelda Skyward Sword : découvrez l’origine de la saga Zelda

Sorti originellement en 2007 sur Switch, et pensé pour utiliser pleinement les fonctionnalités de détection de mouvement du Wii Motion+, The Legend of Zelda : Skyward Sword a bénéficié d’un remake sur Switch dans le courant 2021. Une version qui vient corriger quelques désagréments de l’original (en particulier au niveau de la maniabilité et du rythme de l’aventure), pour proposer une expérience adaptée aux standard des jeux actuels.

La grande originalité de cet épisode, qui vous fait encore une fois incarner un certain Link, demeure dans le fait que notre héros débute son aventure à Celesbourg, une cité céleste voguant sur une marée de nuages. Apprenti chevalier, il y côtoie une vaste galerie de personnages dont son amie d’enfance, Zelda. De manière plus classique pour la série, cette dernière finira par se faire enlever, poussant notre héros à partir explorer le vaste monde, dont les terres situées sous les nuages, oubliées de presque tous…

Skyward Sword est un jeu intéressant à plus d’un titre, mais sa particularité la plus saillante est sans doute qu’il s’agit du premier jeu dans la timeline de la saga. L’histoire qui nous y contée se positionne en effet bien avant les évènements narrés dans Ocarina of Time, Breath of the Willd ou A Link to the Past. Mieux, elle nous offre un éclairage extrêmement intéressant sur les différents personnages et éléments emblématiques de la franchise, et permet de lier tous les jeux entre eux.

Pour rappel, ce jeu est actuellement offert pour tout achat d’une Switch OLED chez Fnac. La console est disponible pour 319 euros, que ce soit dans la version avec des joycons bleus et rouges néon, ou dans sa version blanche.

Les autres consoles, portables ou non

Afin de découvrir les alternatives à la Switch OLED ou tout simplement ce que propose les différents constructeurs du milieu, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures consoles de jeu vidéo en 2022.

