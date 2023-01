Voilà un super prix pour cet écran PC incurvé de 27 pouces en QHD et 165 Hz

L’écran PC Acer dispose des fonctionnalités essentielles pour une expérience réussie en jeu. Et, aujourd'hui, son prix est encore plus abordable après 26 % de remise immédiate : il coûte alors seulement 219,99 euros au lieu de 299,99 euros. L'offre est disponible chez Boulanger.

Si vous êtes à la recherche d’un écran pour jouer à des jeux vidéo, et cela, dans les meilleures conditions possibles, le constructeur Acer à de quoi satisfaire vos envies. Le modèle ED273U Pbmiipx est un moniteur complet qui devrait mettre tous les gamers d’accord, d’autant plus qu’il améliore aujourd’hui son rapport qualité-prix grâce une réduction de 80 euros.

Un bon écran PC gaming grâce à …

Son écran incurvé de 27 pouces en QHD

Son taux de rafraîchissement à 165 Hz

Et son temps de réponse de 1 ms

Sans oublier sa compatibilité AMD FreeSync

Au lieu d’un prix barré à 299,99 euros, l’écran PC Acer ED273U Pbmiipx est bradé à -26 % et se trouve désormais à 219,99 euros chez Boulanger.

Une bonne immersion et une bonne qualité d’image

Ce moniteur signé Acer à l’avantage d’utiliser une dalle incurvée 1500R, avec des bordures fines sur 3 côtés qui garantissent une bonne immersion en jeu et bon confort visuel. Ce format va améliorer votre champ de vision par rapport à un écran plat, et vous permettra de vivre votre expérience de manière plus réaliste.

Pour couronner le tout, sa dalle VA de 27 pouces affiche une définition QHD (2 560 x 1 440 pixels), une résolution très appréciée des joueurs et des joueuses PC. Vous bénéficierez ainsi d’une excellente qualité d’image avec des couleurs vives et bien détaillées.

Performant pour le jeu

Un écran gaming peut faire la différence lors de vos parties. Avec le modèle d’Acer, on a droit à un écran réactif qui dispose d’un taux de rafraîchissement à 165 Hz et un temps de réponse de 1 ms. Il se destine véritablement aux joueurs exigeants qui ont besoin d’une fluidité exemplaire dans les derniers titres.

Et pour jouer dans de bonnes conditions, l’écran est compatible avec la technologie AMD FreeSync qui permet d’éviter les problèmes de tearing, traduit par les déchirements et saccades de l’image au cours de vos parties. Concrètement, cet écran PC promet une expérience de jeu fluide et sans ralentissement. Quant à la connectique vidéo, elle se compose de deux ports HDMI, un connecteur DisplayPort ainsi qu’une prise casque audio 3,5 mm.

Les meilleurs écrans gamer du moment

Pour découvrir ce que propose la concurrence, voici notre comparatif d’écrans de PC gamer qui répond à tous les goûts et tous les budgets.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.