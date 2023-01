Pendant les soldes, la SG offre jusqu’à 120 euros pour une première ouverture de compte en ligne

Nouvelle année, nouveau nom, nouveau deal ! La SG dévoile sa première offre de l'année en offrant jusqu'à 120 euros si vous décidez d'y ouvrir un compte.

Pendant les soldes d’hivers, Les banques en ligne y vont aussi de leurs bons plans. C’est notamment le cas de la SG (anciennement Société Générale) qui propose jusqu’à 120 euros de prime à l’ouverture d’un premier compte.

Un compte bancaire chez SG c’est…

0 euro de frais de tenue de compte

Les assurances et garanties VISA

Paiements et retraits à l’étranger

Cette première offre de l’année chez SG (Société Générale) est valable jusqu’au 31 janvier 2023. Elle vous permet d’obtenir jusqu’à 120 euros offerts : 80 euros de prime de bienvenue + 40 euros en domiciliant ses prélèvements et virements chez la SG.

Changement de nom, mais la même offre bancaire

En changeant de nom pour devenir simplement SG, la banque historique a voulu donner un coup de jeune en affirmant son positionnement de banque en ligne avec des offres adaptées à tous publics, mais disposants de garanties solides. Son offre de cartes bancaires baptisée Sobrio est là pour faire face à la concurrence grandissante des banques en ligne et des néobanque. Il en résulte une offre avec 3 paliers comprenant 3 type de cartes avec différents tarifs et avantages.

La première carte Visa Evolution est accessible à 7,20 euros par mois avec une tenue de compte classique et les paiements gratuits en Europe. La seconde carte CB Visa est à 7,90 euros par mois et donne droit à une meilleure ouverture assurantielle en plus des avantages de la carte précédente. Enfin, la dernière carte, la Visa Premier, constitue le meilleur palier possible avec une police d’assurance complète notamment en ce qui concerne les voyages, mais aussi des garanties sur les achats en boutique et en ligne. Cependant, le prix n’est pas le même : 14,90 euros par mois.

Envie de changer de banque ?

Comment changer de banque et transférer son compte sans accrocs ?

Un compte entièrement pilotable par l’application

Disponible sur iOS et Android, l’application SG utilise les codes visuels de la banque avec une interface simple, mais fourmille de fonctionnalité, peut-être même un peu trop. On apprécie qu’elle puisse agréger d’autres comptes provenant d’autres banques pour pouvoir tout consulter d’un coup d’œil sans devoir passer d’une application à l’autre.

Forcément, il est possible de réaliser très facilement des virements et des opérations simples très rapidement via des menus dédiés. L’application a aussi pour fonction de catégoriser les dépenses de manière automatique, bien pratique pour se créer des budgets et faire des prévisions sur le mois. Enfin, côté paiement sans contact, la banque n’est pour le moment compatible qu’avec les solutions Paylib et Apple Pay, Google Pay n’étant pas encore pris en compte.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre avis sur la SG.

Comment se passe l’ouverture d’un compte Sobrio chez SG ?

Dans un premier temps, veillez à bien indiquer vos informations d’identité dans chaque champ disponible, puis de choisir l’offre qui vous correspond le mieux. Vient ensuite l’envoi des documents d’usage comme un justificatif de domicile, un scan de votre carte d’identité et une fiche de salaire. L’interface de ce formulaire est simple et on enchaîne les étapes très rapidement.

En revanche, il faut ensuite s’armer de patience, car entre le moment de l’inscription jusqu’à la réception de ses identifiants et de la carte, il peut s’écouler entre 5 jours et une semaine. Après cette attente, tout est parfaitement fonctionnel.

Comment obtenir 80 euros + 40 euros de prime ?

À l’ouverture du compte sobrio, vous recevez une première prime sous forme de virement sur le compte (80 euros) suite à la réalisation d’au moins 5 paiements par carte durant les trois premiers mois suivant l’ouverture effective. Dans un second temps, les 40 euros supplémentaires sont offerts suite à la souscription au service d’aide à la mobilité bancaire. Il s’agit d’un service de SG (Société Générale) lui permettant d’effectuer elle-même le changement d’établissement bancaire et de domicilier les prélèvements et virements. Cette dernière prime est versée sur le compte au plus tard deux mois après la réalisation du mandat de mobilité bancaire.​

