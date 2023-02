iPad Pro 11 M2 : la tablette premium d’Apple voit déjà son prix baisser pour les soldes

L'iPad Pro 11 pouces de 2022 diffère peu de son prédécesseur, mais est propulsé cette fois-ci par la puce M2. De plus en plus puissante, cette ardoise peut se vanter d'être aussi performante qu'un Mac, et se négocie à moins de 1 000 euros à l'occasion des soldes.

Après avoir intégré sa première puce ARM dans sa tablette haut de gamme, Apple réitère cela en 2022 en présentant son iPad Pro propulsé cette fois-ci par la récente puce M2. Elle ne change pas d’apparence par rapport aux modèles précédents, mais renforce la puissance de son ardoise avec sa puce M2 — soit le même processeur qui équipe les récents MacBook Pro et Air 2022. Si vous souhaitez une tablette performante à tout point de vue, c’est celle-ci qu’il vous faut. Elle bénéficie d’une réduction de 69 euros pour sa version 128 Go.

Ce qu’il faut retenir de l’iPad Pro 11 M2

Un écran de 11 pouces Liquid Retina (LCD et 120 Hz)

La puissance de la puce M2 dans une tablette

iPadOS 16 qui donne l’impression d’un Mac

Sortie au prix de 1 069 euros, l’iPad Pro 11 2022 avec la puce M2 est actuellement en promotion à 999 euros sur le site E.Leclerc.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant l’iPad Pro 11 M2. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter l' Apple iPad Pro 11 M2 au meilleur prix ?

Une tablette avec de belles finitions

Dans une gamme iPad toujours plus large (avec l’addition d’un nouvel iPad milieu de gamme, entre l’iPad et l’iPad Air), la tablette la plus qualitative d’Apple est toujours l’iPad Pro. Pour sa cuvée 2022, la firme californienne conserve le design des précédents iPad Pro. Elle garde une allure premium avec une dalle borderless et des angles arrondis. Elle offre une bonne prise main avec sa diagonale de 11 pouces et son poids de 466 g. L’iPad Pro 11 de 2022 ne profite toujours pas de la technologie Mini Led, et intègre à nouveau l’écran LCD Liquid Retina, disponible sur la version 2021. Il reste néanmoins agréable à regarde grâce à sa compatibilité HDR et Pro Motion jusqu’à 120 Hz. La tablette proposera une excellente fluidité et une bonne qualité d’image.

La génération 2022 apporte quelques nouveautés (assez mineures). À commencer par l’ajout du Wi-Fi 6E, qui permet d’obtenir des vitesses de téléchargement plus rapide. L’iPad Pro 2022 apporte une nouvelle fonction sur un de ses accessoires. À présent, la mine de l’Apple Pencil peut-être détecter à plusieurs centimètres de distance de l’écran, pour que son utilisation sur la tablette soit encore plus confortable. On peut voir où apparaîtra un trait de crayon en avance, faire bouger ses icônes et, dans certaines applications, faire défiler rapidement des choses.

Qui se rapproche de plus en plus à la puissance d’un laptop

Mais la véritable nouveauté, ici, se trouve dans les entrailles de la tablette. La tablette haut de gamme d’Apple abandonne la puce M1 pour faire place à sa récente puce : la M2. Avec des performances déjà excellentes sur la génération précédente, dotés de la puce M1, les iPad Pro M2 promettent d’être « jusqu’à 15 % plus rapide ». Comptez aussi sur des performances graphiques plus rapides jusqu’à 35 %. L’ardoise d’Apple peut se mesurer sans problème à certains ordinateurs.

L’iPad Pro 2022 introduit iPadOS 16, une mise à jour qui permet de personnaliser la résolution de l’iPad Pro M2, mais qui introduit surtout la fonction « Stage Manager ». Elle permet de se rapprocher un peu plus de macOS, avec des fonctionnalités comme le fait d’avoir des fenêtres redimensionnables, une navigation au trackpad et la possibilité d’utiliser quatre applications d’un coup. Enfin, concernant l’autonomie, c’est la tablette est capable de tenir une journée en fonction de votre utilisation.

Soldes d’hiver : les meilleures offres sélectionnées par la rédaction de Frandroid

Les Soldes d’hiver ont officiellement commencé le mercredi 11 janvier 2023 à 8h du matin en France et se termineront le mardi 7 février prochain à minuit. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures offres. Voici les meilleures offres des soldes dans notre live.

Nos sélections par catégories de produits

Nos sélections par marchands

Nos sélections par marques

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin de ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux Soldes d’hiver 2023

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).