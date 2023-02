Mi LCD Writing Tablet : une tablette d’écriture encore plus pratique à -50 %

Xiaomi dispose d'un large éventail de produits high-tech et, parfois, on trouve des appareils surprenants que la marque chinoise commercialise. Cette fois-ci, il s'agit de la Mi LCD Writing Tablet, une tablette d'écriture à la fois sophistiquée et accessible. Le constructeur la met en ce moment en promotion, passant de 29,99 euros à 15,99 euros.

Une tablette d’écriture peut servir à plusieurs choses, comme prendre des notes lors d’une réunion, dessiner pour les petits et grands, ou encore remplacer vos post-it près du réfrigérateur pour que toute la famille puisse y mettre de petites annotations. Xiaomi en a justement une dans son catalogue, la Mi LCD Writing Tablet, et elle est actuellement vendue à moitié prix ce week-end.

Qu’attendre de la Mi LCD Writing Tablet ?

Un écran LCD lisse de 13,5 pouces

Un stylet magnétique ultra sensible

Econome, léger et très fin

Au lieu de 29,99 euros habituellement, la Mi LCD Writing Tablet est maintenant disponible en promotion à 15,99 euros sur le site officiel de la marque.

Un modèle fin, léger et portable

La Mi LCD Writing Tablet est une ardoise numérique qui fait moins d’un centimètre d’épaisseur. Avec des dimensions de 31.8 x 22.5 x 0.7 cm, la tablette d’écriture est facile à transporter. De plus, son poids de 345 grammes est bien réparti que même un enfant n’aura pas de mal à la prendre. La version actuellement en promotion est en blanc, ce qui embellit l’écran. Pour une meilleure prise en main, le châssis est en acrylonitrile butadiène styrène (ABS), pour un rendu à la fois souple et robuste.

Le travail sur l’ergonomie ne s’arrête pas là. Vous avez la possibilité de figer vos notes et vos dessins sur l’écran de cette ardoise numérique avec le bouton de verrouillage qui se trouve sur la partie supérieure gauche de l’appareil. Le compartiment de la pile est pourvu d’un cran de sureté pour qu’elle s’y loge fermement. Il faut surtout noter que l’autonomie de la pile est d’environ 37 000 clics.

Un stylet qui fait des merveilles

C’est avec son stylet magnétique de 7 grammes que la magie s’opère sur la Mi LCD Writing Tablet. Il faut dire que Xiaomi l’a conçu pour durer. C’est pour cela qu’il est en acier inoxydable. Quant à sa pointe, avec un effet lisse, la marque chinoise a opté pour du polymère cristallin thermoplastique. Pour les petits comme pour les grands, l’écriture s’en trouve ainsi fluide et naturelle. Vous pouvez le coller au bord de la tablette d’écriture grâce à ses quatre aimants.

Là où le stylet montre sa performance, c’est au niveau de la pression. En effet, l’ardoise numérique est équipée de capteurs de pression particulièrement précis. Ainsi, l’épaisseur de l’écriture dépend de la pression que vous exercez sur le stylet. Cela offre davantage de possibilités pour les plus créatifs. Enfin, sur ce modèle, vous avez droit à une écriture manuscrite bleu-vert. Il y a aussi un film LCD personnalisé.

Les alternatives à la Mi LCD Writing Tablet ?

Afin de savoir quelle tablette correspond à vos besoins et votre budget, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures tablettes pas chères du moment sur Frandroid.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).