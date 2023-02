Dreame H11 Max : le prix de ce balai aspirateur 4-en-1 est plus raisonnable aujourd’hui

Il existe actuellement différentes solutions pour aspirer, laver, nettoyer et sécher votre intérieur. Si vous êtes friand des modèles tout-en-un, portable et ergonomique, Dreame dispose son H11 Max, une version améliorée du mythique Dreame H11. Son prix s'adoucit sur Amazon grâce à un coupon, passant ainsi de 359 euros à 299 euros.

Avec les années, les balais aspirateurs ont connu de belles améliorations. On en trouve des modèles 2-en-1, 3-en-1 ou encore 4-en-1. Dreame compte des bons modèles sur ce dernier segment, notamment avec son H11 Max, un balai aspirateur capable d’aspirer, laver, nettoyer et sécher. S’il vous intéresse, vous pouvez aujourd’hui économiser 60 euros grâce à un coupon.

Qu’attendre du Dreame H11 Max ?

Nettoyage de tout type de surface

Portable, ergonomique et complet

Affichage LED et invites vocales

Au lieu de 359 euros habituellement, le Dreame H11 Max est maintenant disponible en promotion à 299 euros sur Amazon.

Un balai aspirateur passe partout

Pouvant être emmené partout, avec ses 9,36 kg pour ‎71.09 x 32.29 x 29.3 cm de dimensions, le Dreame H11 Max est suffisamment pourvu de fonctions pour traiter toutes les surfaces, allant des planchers en bois, des stratifiés, des carreaux, des vinyles, etc. Ce balai aspirateur est en mesure d’aspirer les miettes, les poils d’animaux ou les cheveux, de se débarrasser des tâches séchées et humides, d’éliminer toute sorte de débris et de saleté.

Ce modèle dispose d’une fonction d’auto-nettoyage. D’un simple clic, la brosse à rouleau de l’appareil se nettoie d’elle-même. Il en est de même pour son tube et son rouleau qui s’autolavent avec de l’eau propre et du détergent, de sorte qu’ils soient prêts à l’usage à l’issue de l’opération. C’est pratique et vous fait gagner du temps.

Quadruple action simultanée et bonne autonomie

Le Dreame H11 Max intègre un système ingénieux lui permettant d’effectuer quatre actions simultanément, à savoir aspirer, nettoyer, laver et sécher. Après chaque passage, votre sol est débarrassé de saleté, sec et ne laisse pas la moindre trace. En plus du sol, le balai aspirateur s’applique aussi sur des mobiliers en marbre, bois massif, granit, etc. Bien entendu, étant portable et léger, vous pouvez nettoyer les murs et à la verticale. Surtout, il est en mesure d’ajuster le niveau d’aspiration selon la saleté à éliminer.

Ce modèle est équipé de six batteries de 4 000 mAh chacune. Cela assure une autonomie de 35 minutes. Une fois à sec, il faut compter 5 heures pour récupérer 100 % de la batterie de 21,6 V. Enfin, son affichage LED vous indique diverses informations utiles : niveau de la batterie, niveau d’aspiration, auto-nettoyage… L’appareil est livré avec un filtre de remplacement, une brosse de nettoyage, une base de chargement et une brosse à rouleau.

Les meilleurs balais aspirateurs du marché

Afin de comparer le Dreame H11 Max avec d’autres modèles que nous recommandons chez Frandroid, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs balais aspirateurs en 2023.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.