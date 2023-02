Philips Hue : le cadeau avec ce pack ampoules + barres lumineuses prend tout son sens

Pionnier de la lumière connectée, Philips a pu développer divers produits fiables, durables et faciles à installer/contrôler. Cela dit, le prix est onéreux. Heureusement, ils bénéficient parfois de promotions comme c'est le cas en ce moment chez la Fnac. Avec le pack d'une paire de Hue Play + 2 Hue White and Color à 169 euros, le pont de connexion Hue Bridge d'une valeur de 59 euros est offert.

Avec l’envolée du prix de l’énergie, il est peut-être temps de tester ou d’adopter la lumière et éclairage connectés. En plus d’être économes, ces solutions sont multisupports. Philips est la référence en la matière. Chez la marque, on vous recommande aujourd’hui le pack incluant deux barres lumineuses Philips Hue Play et deux ampoules Philips Hue White & Color. Ainsi, celui-ci vous offre gratuitement le pont de connexion (nommé aussi Hue Bridge) indispensable pour contrôler les produits de la gamme Hue à distance.

Qu’attendre de ce pack Philips Hue ?

Compatible Google Assistant, Siri, Alexa

25 000 heures de durée de vie

16 millions de couleurs et 50 000 nuances

Le pack Philips Hue (2 Hue Play + 2 ampoules Hue) est affiché à 169 euros sur le site de la Fnac. Et, pour en faire une bonne affaire, le marchand vous offre gratuitement le Hue Bridge d’une valeur de 59 euros en l’ajoutant simplement à votre panier.

Des barres lumineuses pour une infinité d’ambiances

La barre lumineuse Hue Play est de l’éclairage connecté aux multiples facettes. Elle permet surtout autant de personnalisations que votre imagination et créativité. Par exemple, vous pouvez la synchroniser selon des horaires précis, en fonction des jeux, de la musique et des films/séries diffusés à l’intérieur. Bien entendu, cette lumière projetée vous donne la possibilité de créer une atmosphère pour chaque situation.

Il est aussi possible de régler la température de cette barre LED. À ce propos, vous avez une plage entre 2 000 et 6 500 K. Elle affiche une efficacité lumineuse de l’ordre de 1 055 lumens. Ainsi, vous avez le loisir d’opter pour des couleurs froides ou plutôt chaudes. Pour la rendre opérationnelle, rien de plus simple ; la brancher à un secteur et la connecter au Hue Bridge qui utilise le protocole ZigBee.

Des ampoules connectées faciles à utiliser

L’installation des ampoules connectées Hue White and Color sont à la portée de tout le monde. Elles fonctionnent avec des douilles E27 que vous pouvez trouver facilement dans les quincailleries et même dans les grandes surfaces. Une fois installées, il ne reste plus qu’à les connecter à un hub, en l’occurrence le Hue Bridge. Quand c’est fait, vous avez le choix entre les commandes par la voix à travers Siri, Alexa ou Google Assistant, par une télécommande ou un interrupteur grâce à l’application Hue.

Avec ces ampoules LED, vous pouvez paramétrer la lumière selon les moments de la journée, selon si la pièce est occupée ou non ou encore selon tout simplement votre humeur du jour. Il en est de même pour créer de l’ambiance, ce qui permet de changer de l’ordinaire blanc caractéristique des LED. Vous avez une palette impressionnante de 16 millions de couleurs et 50 000 nuances.

Un pont qui harmonise tout

Les Hue Play tout comme les Hue White and Color ont besoin d’un pont pour fonctionner. En plus de pouvoir prendre en charge des milliers d’appareils, autres que des produits estampillés Philips, le Hue Bridge se distingue surtout par sa capacité à étendre la portée de la connexion. Ce hub est tout aussi facile à installer : le brancher à un secteur et le connecter à l’application Hue.

Découvrez l’écosystème Philips Hue

Afin de savoir quel produit produit Philips Hue correspond à vos besoins et votre budget, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide pour bien débuter avec les articles Philips Hue sur Frandroid.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.