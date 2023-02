Mi Smart Doorbell 3 : la sonnette connectée abordable de Xiaomi (2K) est à -20 % sur Amazon

Les sonnettes connectées sont pratiques et sécurisantes. La nouvelle référence de Xiaomi est capable de filmer en 2K et se négocie à un meilleur prix aujourd’hui : 80,70 euros contre 99,99 euros.

Les sonnettes connectées sont de plus en plus répandues. Elles permettent de savoir qui se présente au pas de votre porte, et cela, même en votre absence. Avec une caméra intégrée, ces appareils peuvent tout aussi bien faire office de caméra de surveillance, puisqu’elles sont capables de détecter les mouvements. C’est le cas de la récente Mi Smart Doorbell 3 de Xiaomi qui propose une définition 2K, histoire de bien discerner les éléments devant votre porte d’entrée. Aujourd’hui, elle devient plus accessible avec cette réduction de 20 euros.

Quelques mots sur la Mi Smart Doorbell 3

une sonnette discrète avec un carillon inclus ;

capable d’enregistrer en 2K + vision nocturne ;

détecte les mouvements en temps réel.

Avec un prix de lancement à 99,99 euros, la sonnette connectée Xiaomi Mi Smart Doorbell 3 s’affiche à un prix plus doux sur Amazon : 80,70 euros.

Une sonnette facile à installer, mais pas à démonter

Discrète et compacte, la Mi Smart Doorbell 3 de Xiaomi se fond parfaitement dans son environnement. Fonctionnant sans fil, elle s’installe facilement avec un socle. Si quelqu’un tente de la démonter, la sonnette détecte l’action, déclenche une alarme, enregistre une vidéo et envoie une notification sur votre téléphone.

Et si certains concurrents n’incluent pas de carillon, ici Xiaomi l’intègre directement avec sa sonnette. Il s’agit d’un petit boîtier à mettre à l’intérieur, qui audible même dans les environnements bruyants. Il existe quatre modes de volume différents, et même un mode « Ne pas déranger » qui vient désactiver le carillon pour rester au calme. Avec une batterie de 5 200 mAh, elle est capable de tenir environ cinq mois d’après la marque et nécessiterait d’être chargée seulement 3 fois par an. Ce résultat est amené à varier en fonction de la température ou de la prise vidéo. Et grâce à son port USB-C, la recharge se fait rapidement.

Une image suffisamment nette

La sonnette de Xiaomi est capable de filmer en 2K afin d’assurer une image nette et détaillée. Elle propose même un champ de vision de 107° pour assurer une surveillance complète et plus large. Grâce à 4 lampes infrarouges, la Mi Smart Doorbell 3 peut enregistrer une fois la nuit tombée, en perdant un peu en qualité.

Et si la sonnette détecte les mouvements, elle peut distinguer les personnes des animaux de compagnie et des objets pour éviter les notifications inutiles sur votre smartphone. Vous allez pouvoir visualiser votre porte d’entrée à distance via un smartphone, à tout moment et où que vous soyez. Il sera aussi possible de communiquer avec la personne. Quant aux vidéos, elles pourront être stockées durant 3 jours gratuitement.

Quelle sonnette connectée choisir ?

