L’iPhone 13 mini vaut toujours le détour, surtout à moins de 760 euros en 256 Go

L'iPhone 13 mini, lancé il y a plus d'un an, est un smartphone compact haut de gamme qui reste encore aujourd'hui une référence en solution compacte. En ce moment, il bénéficie même d'une réduction qui le fait passer son prix de 929 euros à 751 euros sur Cdiscount.

Si le marché des smartphones est saturé de grands modèles, qui approchent même parfois les 7 pouces, les utilisateurs qui préfèrent les références plus compactes ont parfois du mal à trouver leur bonheur. Apple a pensé à ces consommateurs et a proposé plusieurs iPhone mini, et tout récemment un iPhone SE compatible 5G. Mais les iPhone mini, plus premium, seront davantage à même de convenir à celles et ceux qui cherchent un smartphone puissant. L’iPhone 13 mini en est par exemple un bon représentant, et en ce moment, il bénéficie d’une belle promotion de 178 euros.

Les points forts de l’iPhone 13 mini

Un écran OLED de 5,4 pouces

Une puissante puce A15 Bionic

Une meilleure autonomie

Initialement proposé à 929 euros, l’iPhone 13 mini (256 Go) est désormais vendu à 751 euros sur Cdiscount.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant l’iPhone 13 mini. Le tableau se met à jour automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter l' Apple iPhone 13 mini au meilleur prix ?

Un iPhone compact qui rentre dans la poche

Son nom l’indique très bien : oui, l’iPhone 13 mini est tout petit. Ce smartphone de la marque à la Pomme adopte ainsi un format réduit et, surtout, un écran OLED de 5,4 pouces, qui affiche une définition Full HD+ de 2 340 x 1 080 pixels et un taux de rafraîchissement de (seulement) 60 Hz, comme c’était déjà le cas sur l’iPhone 12 mini. Cette petite taille ravira certainement celles et ceux qui aiment pouvoir tenir leur smartphone avec une seule main, même si cette dalle ne sera pas la plus adaptée au visionnage de vidéos. En revanche, on pourra toujours compter sur les finitions exemplaires caractéristiques d’Apple, qui a, là encore, misé sur des coins arrondis et des bords en aluminium robustes. Autre bon point : le smartphone ne pèse que 140 grammes, contre plus de 150 grammes pour la majorité des smartphones que l’on trouve actuellement sur le marché.

Petit, mais doté d’une grande puissance

Si l’iPhone 13 mini présente une petite diagonale, ses performances n’ont pas pour autant été négligées par la marque. Comme à chaque nouvelle série d’iPhone, Apple a intégré sa nouvelle puce d’alors, la A15 Bionic, dans son iPhone 13 mini, comme dans les autres modèles de la gamme. Même s’il est légèrement moins puissant que celui présent dans les iPhone 13 Pro et Pro Max, ce processeur puissant sera capable d’assurer une fluidité sans faille, comme nous l’avons remarqué lors de notre test. Les applications se lanceront sans aucun accroc ni ralentissement. Côté autonomie, la firme de Cupertino a opté pour une batterie 7% plus grande que celle de l’iPhone 12 mini accompagné de nouvelles optimisations logicielles, qui pêchait vraiment de ce côté-là. Résultat : l’iPhone 13 mini est tout à fait capable de tenir une journée, voire de survivre une journée et demie sans trop de souci avec un usage modéré de l’appareil. Avec une charge de 20 W, comptez un peu plus de 1h30 en moyenne pour charger complètement la batterie en partant des 25 %. La charge sans fil MagSafe sera évidemment de la partie.

Enfin, côté photo, l’iPhone 13 mini embarque deux capteurs de 12 mégapixels (un grand-angle et un ultra grand-angle) ainsi qu’une caméra TrueDepth de 12 mégapixels à l’avant. Ici, pas de téléobjectif ni de capteur LiDAR, réservés aux modèles plus premiums de la gamme. Mais heureusement, les deux capteurs à l’arrière, plus gros, promettent de réaliser photos bien plus lumineuses et détaillées dans la grande majorité des situations.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’iPhone 13 mini.

Notre top des iPhone

Si vous souhaitez découvrir d’autres références conçues par la marque à la Pomme, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs iPhone en 2023.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).