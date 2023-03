Cette offre Boulanger réduit de presque moitié le prix de base du Xiaomi 11T

Sorti courant du mois de septembre 2021, le Xiaomi 11T reste un modèle polyvalent en 2023. Et, aujourd'hui, Boulanger revoit à la baisse le prix de la version 128 Go, qui passe ainsi de 569 euros au lancement à seulement 309 euros.

Si vous recherchez un smartphone peu cher, mais qui possède tout de même un bon rapport qualité-prix, vous avez l’embarras du choix avec Xiaomi. Mais, en ce moment, c’est le modèle 11T qui nous intéresse grâce à des arguments convaincants même si ce modèle date d’il y a moins de deux ans. La version 128 Go se négocie aujourd’hui à -46 %, soit 260 euros de moins que le prix de base.

Qu’attendre du Xiaomi 11T ?

La puissance du processeur Dimensity 1200

Un écran AMOLED avec un taux de rafraichissement à 120 Hz

Une bonne autonomie et une charge rapide efficace

Au lieu de 569 euros au lancement, mais maintenant affiché au prix barré de 369 euros, le Xiaomi 11T est actuellement disponible en promotion à seulement 309 euros sur la boutique Boulanger via le site Rakuten. Le produit est uniquement disponible en « Retrait en magasin ».

Une fiche technique loin d’être obsolète…

À sa sortie en 2021, le Xiaomi 11T se positionnait sur le milieu de gamme. En 2023, ce smartphone tient encore la dragée haute à des modèles de sa catégorie. C’est en grande partie à l’excellent Dimensity 1200. Ce SoC apporte la 5G en plus du Wi-Fi 6, du Bluetooth 5.2 ou encore du NFC, mais surtout une puissance capable de lire des jeux gourmands et d’user du multitâche au quotidien sans ralentissements.

Pour accompagner la puce de MediaTek, le constructeur l’équipe d’une RAM LPDDR4x de 8 Go ainsi qu’un stockage UFS 3.1 de 128 Go. L’interface MIUI permet d’ailleurs une infinité de personnalisations, mais surtout une expérience utilisateur agréable. D’ailleurs, la version 14 est désormais disponible sur le 11T, vous pouvez ainsi migrer vers Android 13 après une mise à jour.

Une charge rapide très efficace pour le prix

Pour mieux profiter du 11T, le fabricant nous gratifie en plus d’une dalle AMOLED de 2 400 x 1 080 pixels (Full HD+). Ce bel écran de 6,67 pouces est compatible HDR, offrant d’excellente qualité d’images vidéo. À cela s’ajoute un taux de rafraichissement à 120 Hz, qui amène de la fluidité et du confort au quotidien. Niveau photo, on a un triple capteur photo arrière, dont le principal à 108 Mpx se débrouille bien dans la plupart des cas. À l’avant, c’est du 16 Mpx qui livre de bons selfies. Notez d’ailleurs que l’enregistrement vidéo atteint le 4K@30 IPS.

Concernant l’autonomie, ce modèle embarque une grosse batterie de 5 000 mAh qui permet de tenir facilement une journée peu importe l’usage. La charge rapide est très efficace puisqu’elle permet de récupérer 100 % de la batterie en 36 minutes grâce à son bloc d’alimentation de 67 W fourni dans la boîte. Cependant, et à la vue du prix, le fabricant fait évidemment l’impasse sur la recharge sans fil pour ce smartphone.

Les alternatives au Xiaomi 11T ?

Afin de savoir quel smartphone Xiaomi correspond à vos besoins et votre budget, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs smartphones Xiaomi du moment sur Frandroid.

