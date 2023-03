La souris sans fil abordable de chez Microsoft est à -44 % aujourd’hui

Microsoft est connu pour son célèbre système d'exploitation Windows qui équipe un bon nombre de PC à travers le monde. Le géant américain est aussi un équipementier informatique. Parmi ses produits, il y a la souris sans fil Microsoft Bluetooth Mouse. Si elle est déjà abordable, elle l'est encore plus sur Amazon avec une offre qui la fait passer de 24,99 euros à seulement 13,99 euros.

Les PC portables ont beau connaitre de nombreuses avancées technologiques, on n’est pas pour autant près de nous passer d’une bonne vieille souris, surtout si vous n’aimez pas trop utiliser le trackpad de votre laptop. Actuellement, il en existe de nombreuses variétés, dont la Microsoft Bluetooth Mouse. Pourtant, déjà très abordable, ce modèle connait présentement une baisse de 44 %.

Qu’attendre de la Microsoft Bluetooth Mouse ?

Compatible Windows, macOS et Chrome OS

12 mois d’autonomie avec les piles

Précis, confortable et sans fil

Au lieu de 24,99 euros habituellement, la Microsoft Bluetooth Mouse est maintenant disponible en promotion à seulement 13,99 euros sur Amazon, dans son coloris vert menthe.

Une souris pas si banale que ça

La Microsoft Bluetooth Mouse semble être une souris des plus classiques, mais elle cache bien son jeu. Ce modèle arbore un design minimaliste et compact. Son ergonomie est travaillée pour s’adapter à toutes les mains, on la qualifie donc d’ambidextre. Peu encombrante, vous pouvez l’emmener partout où vous allez et l’utiliser sur un PC, Mac ou Chromebook. Vous n’avez pas à installer quoi que ce soit pour la faire fonctionner.

Cette souris dispose des commandes classiques : si un clic sur le bouton gauche permet de sélectionner, cela ouvre une liste de sélection sur le bouton de droite. Un double clic du bouton gauche sélectionne des éléments. En faisant rouler la molette centrale, vous allez pouvoir naviguer dans une page web ou faire défiler une liste. En cliquant dessus, vous ouvrez une page dans votre navigateur, par exemple. Il y a aussi un bouton d’alimentation. Ce qui est bien également, c’est que cette souris fonctionne bien avec la plupart des surfaces, autre que les tapis prévus à cet effet.

Des caractéristiques appréciables

La Microsoft Bluetooth Mouse est compatible avec tout terminal proposant du Bluetooth 4.0 au minimum. Ce modèle affiche une gamme de fréquence de 2,4 GHz ainsi qu’une portée de 10 mètres pour un espace ouvert, contre 5 mètres pour un espace fermé. Au quotidien, la navigation est agréable, confortable et d’une grande justesse grâce à sa bonne précision. D’ailleurs très économe, elle fonctionne avec deux piles AA qui assure au moins une année d’autonomie. Enfin, pour la connecter facilement avec d’autres accessoires Microsoft, vous avez la fonctionnalité Swift Pair. Trois secondes suffiront alors pour le jumelage.

Les alternatives à la Microsoft Bluetooth Mouse ?

Afin de savoir quelle souris Bluetooth correspond à vos besoins et votre budget, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures souris sans fil du moment sur Frandroid.

