Asus Zenbook S 13 OLED : ce puissant laptop (Ryzen 7) perd près de 30 % de son prix

Avec une note de 9/10 à notre test, l'Asus Zenbook S 13 OLED (UM5302) se recommande les yeux fermés, d'autant plus qu'en ce moment, il profite de près de 30 % de réduction sur son prix habituel.

Il est essentiel de choisir un PC portable facilement transportable, puissant et avec suffisamment d’autonomie pour encaisser une journée de travail sans broncher. L’Asus Zenbook S 13 OLED répond à tous ces critères grâce à sa fiche technique musclée et sa mobilité. Cette référence est d’ailleurs sur le podium des meilleurs PC portables en 2023 de notre guide. Et la bonne nouvelle, c’est qu’il coûte 440 euros de moins grâce à cette offre.

Quels sont les atouts de ce laptop Asus ?

Un joli laptop fin et léger

Un écran sublime de 13,3 pouces

D’excellentes performances tout au long de la journée

Vendu au départ à 1 599,99 euros, le laptop Asus Zenbook S 13 OLED UM5302 est maintenant disponible à 1 159 euros sur Amazon.

Un laptop qui ne manque pas d’élégance

Avec le Zenbook S 13 OLED, on fait face à un appareil bien construit. Ce PC portable aux allures premium propose un look sobre et élégant très réussi. Il se démarque surtout pour sa finesse, à seulement 1,49 cm, et sa légèreté, puisqu’il ne pèse que 1,096 kg. Il sera donc parfaitement adapté pour les utilisateurs les plus nomades. Et, avec son corps fin, Asus intègre uniquement trois ports USB C 3.2 Gen 2, et une prise audio de 3,5 mm.

Ce modèle a surtout droit à un écran OLED d’une diagonale de 13,3 pouces avec une définition pouvant grimper jusqu’à 2 880 x 1 800 pixels. La dalle offre une excellente qualité d’affichage avec un taux de contraste infini et un retour lumineux parfait. Que l’utilisation soit faite pour le travail ou pour regarder des séries, le confort visuel sera au rendez-vous.

Avec une configuration très généreuse

Sous le capot, on a droit à la puissance de la puce AMD Ryzen 7-6800U complétée par 16 Go de mémoire vive et un SSD de 1 To. Avec une telle configuration, l’ultrabook d’Asus a du répondant et se comporte comme un charme, pour faire tourner avec fluidité toutes vos applications sans problème. Même s’il trouvera ces limites sur le gaming, il assure une fluidité excellente et offre des temps de chargements réduit. Sachez également qu’il est compatible avec le WiFi 6 et tourne sous Windows 11.

À notre test d’autonomie PCMark 10, il s’en tire avec une durée plus que respectable de 13 heures et 47 minutes, ce qui lui garantit de tenir une véritable journée complète avec un usage varié. Une fois votre batterie vidée, la recharge s’avère assez efficace puisqu’il est possible de récupérer 60 % en 49 minutes selon la marque.

Pour plus de détails, n’hésitez pas à lire notre test de l’Asus Zenbook S 13 OLED (UM5302).

