Windows 11 : le multitâche deviendrait vraiment intelligent grâce à l’IA

On sait que Microsoft met les bouchées doubles sur l'intelligence artificielle pour l'intégrer dans ses applications et dans Windows 11. La firme travaille notamment sur l'amélioration de la gestion des fenêtres, qui correspond aux fonctions Snap Layouts et Snap Assist.

Beaucoup d’autres entreprises tech se penchent sur l’IA, tant et si bien qu’une sorte de « guerre » semble s’être déclarée. En tête de proue, Microsoft, qui a notamment dévoilé un nouveau Bing fusionné avec ChatGPT après avoir investi des milliards de dollars dans OpenAI. Et ce n’est pas tout puisque Windows Central indique avoir eu vent de nouvelles fonctionnalités de gestion intelligente du multitâche pour Windows 11 qui seraient, elles aussi, possibles grâce à l’intelligence artificielle.

La gestion des fenêtres sur Windows 11 boostée par une IA

Le journaliste Zac Bowden raconte que « ces fonctions comprennent la mémorisation des dispositions de Snap pour certains groupes d’applications que l’utilisateur peut restaurer d’un simple clic ».

Pour Windows Central, c’est une excellente nouvelle pour les utilisateurs les plus intensifs et les plus réguliers de Windows 11. Cela permettrait de « configurer des dispositions instantanées chaque fois qu’ils ferment les applications ou redémarrent leur ordinateur. » De quoi les retrouver en un clic par la suite.

Un Snap Assist qui deviendrait réellement intelligent

Snap Assist est la fonction de Windows qui permet de placer des fenêtres côte à côte très facilement. On peut en déplacer une vers un côté de l’écran et un aperçu de ce que donne la fenêtre lorsqu’on relâche le clic apparaît en surbrillance. Juste après, on peut sélectionner une seconde application qui vient compléter l’écran.

La fonction Snap Assist pourrait reconnaître les textes qui apparaissent à l’écran. Cela devrait permettre de « réduire le temps nécessaire pour trouver une application en cours d’exécution » lorsqu’on modifie une disposition ou que l’on remet une fenêtre au premier plan. Selon Zac Bowden, « vous pourrez rechercher un mot, une phrase ou une image que vous vous souvenez avoir vue dans une page Web ou une application, même si ce mot, cette phrase ou cette image n’est pas mentionné dans son titre. » Il écrit avoir entendu dire que Microsoft a expérimenté des mises en page qui s’ajustent en fonction de l’application en cours d’utilisation. Il donne un exemple où l’on a deux applications réparties sur l’écran dans un rapport 70/30. En un clic, on pourrait inverser cette répartition.

Pour le moment, ces fonctionnalités sont encore loin d’être prêtes au déploiement. De récentes versions de prévisualisation de Windows 11 renferment de nouvelles fonctionnalités cachées qui font mention de gestion de fenêtres. On peut penser que dans les semaines à venir, les membres du programme Insiders de Microsoft pourraient tester ces nouveautés. Une disponibilité globale pourrait survenir plus tard dans l’année. Cependant, rien ne garantit que ces fonctions de « snap » sortent un jour sur le système d’exploitation de nos PC.

