Samsung : le chargeur rapide 25 W est en ce moment à moitié prix sur Amazon

Depuis quelques années, les chargeurs ne sont plus inclus avec votre smartphone à l'achat. Cela peut en agacer certains mais, cela permet également de choisir un modèle mieux adapté pour votre nouvel appareil, et même tous vos appareils. En ce moment, le chargeur rapide Samsung EP-TA800N bénéficie d'une promotion intéressante puisqu'il est à moitié prix sur Amazon, avec un prix de 9,50 euros au lieu de 19,99 euros.

Les chargeurs ne sont dorénavant plus inclus à l’achat de votre smartphone chez certains grands constructeurs et l’intention est tout à fait louable puisqu’il s’agit de réduire l’impact sur l’environnement. Mais, maintenant, il faut investir une dépense supplémentaire pour un nouveau chargeur, et cela s’élève souvent à plusieurs dizaines d’euros. Sauf pour le chargeur rapide Samsung EP-TA800N qui est en ce moment à moitié prix sur Amazon.

Le chargeur Samsung EP-TA800N en quelques points

Un chargeur rapide à 25 W

Avec une charge adaptative et une interface USB-C

Un modèle compact

Au lieu de 19,99 euros habituellement, le chargeur Samsung EP-TA800N est maintenant disponible en promotion à 9,50 euros chez Amazon. Il s’agit de la version sans câble, donc vous aurez besoin en plus d’un câble USB-C vers USB-C pour le faire fonctionner.

Un chargeur cinq fois plus rapide qu’un modèle classique

Avec son chargeur de 25 W, Samsung propose ici une solution rapide et efficace pour refaire le plein de vos appareils. Le constructeur sud-coréen assure d’ailleurs que ce modèle est capable de recharger cinq fois plus rapidement qu’un chargeur classique. Avec un câble USB-C, vous pourrez recharger votre batterie de 0 à 50 % en quelques dizaines de minutes.

Ce chargeur convient très bien aux smartphones récents tels que le Samsung Galaxy S23, mais aussi aux smartphones du milieu de gamme à partir des Galaxy A70 et S10 et tous les modèles ultérieurs. Notez également que ce chargeur est compatible avec les smartphones d’Apple à partir de l’iPhone 8.

Avec la charge adaptative

Le chargeur Samsung EP-TA800N dispose d’ailleurs de la charge adaptative qui se conforme aux capacités de votre appareil. En clair, même si votre appareil n’est pas compatible avec une recharge rapide de 25 W, vous pourrez tout de même utiliser ce chargeur puisque celui-ci s’adaptera tout seul. Il ne dépassera pas sa puissance de 25 W, mais abaissera celle-ci au besoin.

Enfin, ce chargeur fonctionnera mieux avec un câble USB-C. Cet accessoire n’est, certes, pas fourni avec le chargeur, mais le sera avec votre nouveau smartphone ou votre nouvelle tablette. Il se peut également qu’il y en ait déjà un qui traîne quelque part chez vous. Vous serez ainsi paré pour recharger vos appareils sans attendre plusieurs heures pour atteindre les 100 % de vos batteries.

Afin de comparer le chargeur Samsung EP-TA800N avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre sélection des meilleurs chargeurs rapides pour votre smartphone.

