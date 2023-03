La Samsung HW-B530 est une barre de son puissante qui ne coûte que 99 euros

Afin de profiter au mieux de sa télévision 4K, rien ne vaut une barre de son. En effet, on ne peut pas profiter d'une image d'une qualité supérieure et mettre l'audio de côté, même si les haut-parleurs des TV sont de plus en plus perfectionnés. Dépenser dans une barre de son est loin d'être de l'ostentation, vous avez même des modèles puissants tout à fait accessibles. C'est notamment le cas de la Samsung HW-B530 qui voit son prix dégringoler de 299 euros à seulement 99 euros !

Pour transformer votre salon en véritable salle de cinéma, il vous faut d’une part un écran en ultra-haute résolution et une barre de son pour être immergé au mieux dans votre contenu. Samsung dispose d’un catalogue complet de barres de son avec des modèles haut de gamme, abordables, compacts ou non, avec caisson de basses ou seules. L’un de ces modèles, la Samsung HW-B530 profite d’une promotion avec d’une part une réduction et de l’autre une offre de remboursement qui le font baisser de 200 euros sur son prix de lancement chez E.Leclerc.

La Samsung HW-B530 en quelques points

Une barre de son d’une puissance de 360 W

Dolby Audio, DTS Virtual:X et Dynamic Sound

Le Bluetooth multi-connexion

Lancée au prix de 299 euros, la Samsung HW-B530 est maintenant disponible en promotion à 99 euros chez E.Leclerc.

Des performances sonores de bonne facture

La Samsung HW-B530 est une barre de son dotée de cinq haut-parleurs et configurée en 2.1, un caisson de basses sans fil est livré avec et l’ensemble est simple d’installation. Le tout délivre une puissance de 360 W, ce qui est amplement suffisant pour un salon, et vous avez également toute une panoplie de fonctionnalités pour améliorer votre expérience sonore. Il y a par exemple le mode nuit qui compresse les basses pour ne pas réveiller vos enfants ou le mode voix claire qui fait ressortir les dialogues.

Cette barre de son prend en charge un son surround en 3D pour être mieux immergé dans vos films et séries favoris et même si elle est dépourvue de haut-parleur dirigé vers le plafond, la technologie DTS Virtual:X donne l’impression d’un son vertical. Le constructeur sud-coréen intègre même la technologie Adaptive Sound Lite qui analyse l’audio de votre contenu scène par scène et modifie le son en fonction pour une restitution optimale.

Une barre de son polyvalente

Avec sa connectique comprenant un port HDMI eARC, un port HDMI CEC ainsi que la fonction Dynamic Sound, les gamers ne sont pas en reste puisque l’expérience sonore en gaming est elle aussi rehaussée. Pas besoin de paramétrer manuellement la barre de son, celle-ci bascule automatiquement en mode jeu dès que vous allumez votre console. Une autre fonctionnalité, Smart Sound, calibre le rendu sonore selon le contenu diffusé à votre écran.

En dehors des contenus cinématographiques et gaming, vous pouvez bien sûr diffuser de la musique avec la Samsung HW-B530. Connectez votre smartphone avec le protocole Bluetooth 5.0 et envoyez vos meilleurs sons ! Vous pouvez même connecter deux appareils en même temps avec le Bluetooth multi-connexion. Pour résumer, vous avez ici une barre de son aux performances équilibrées avec des aigus clairs et des basses profondes, polyvalente et truffée de technologies. Et pour 99 euros seulement, c’est une affaire !

Le meilleur du son en barre

