Xiaomi 13 déjà en promo, -150 € sur la Xiaomi Pad 5 et Xiaomi Air Pump 1S à bon prix – les deals de la semaine

Vous n’avez pas eu le temps de suivre les nombreux bons plans publiés cette semaine ? Voici ce que vous avez raté : le nouveau Xiaomi 13 est déjà plus de 100 euros moins cher, la Xiaomi Pad 5 bénéficie d'une réduction d'environ 150 euros et la pompe à air électrique de Xiaomi est de retour en promotion. Il y a même un forfait 4G vraiment pas cher.

Si vous avez manqué les nombreuses offres de la semaine, pas d’inquiétude. Pour vous simplifier la tâche, nous avons regroupé dans cet article les trois meilleures promotions que nous avons partagées ces derniers jours et qui sont encore disponibles à l’heure où nous écrivons ces lignes.

Xiaomi 13 : Amazon casse déjà le prix de ce nouveau smartphone premium

Le Xiaomi 13, c’est quoi ?

Un smartphone léger, agréable en main

Avec un écran OLED de 6,36 pouces à 120 Hz

Un SoC puissant, et un chargeur rapide efficace (67 W)

Lancé à 999 euros, le Xiaomi 13 (8 + 256 Go) voit déjà son prix baisser : il s’affiche à 886,88 euros sur Amazon.

Xiaomi Pad 5 : cette puissante tablette abordable coûte 150 € de moins aujourd’hui

Ce que propose le Xiaomi Pad 5

Un écran WQHD+ à 120 Hz

Les performances du SoC Snapdragon 860

Compatible avec le Xiaomi Smart Pen (non inclus)

Au lieu de 399,99 euros habituellement, le Xiaomi Pad 5 (128 Go) est maintenant disponible en promotion à 254 euros en utilisant le code promo AEFR55 chez AliExpress. Il s’agit d’une version chinoise, mais si vous voulez le modèle avec un adaptateur EU, la tablette est aussi en promotion à 281,99 euros avec le même code promo que précédemment.

L’indispensable pompe à air électrique de Xiaomi est de retour en promotion

Les atouts de la pompe à air électrique 1S de Xiaomi

Les cinq modes de gonflage prédéfinis

Une pompe à air à transporter partout avec soi

Contrôle également la pression de vos pneus

Au lieu de 59,99 euros habituellement, le Mi Portable Air Pump 1S est maintenant disponible en promotion à 35,79 euros chez AliExpress grâce à une promotion de 18,20 euros et un coupon vendeur de 6 euros à récupérer sur la page du produit.

Forfait mobile (vraiment) pas cher : 2,99 €/mois pour appel/SMS illimités et 3 Go de données 4G

Le forfait du moment chez Cdiscount mobile

Les appels, SMS et MMS illimités

3 Go en France, ainsi qu’en Europe et DOM

Sans engament et sans augmentation de prix

Jusqu’au 26 mars 2023, le forfait mobile 3 Go en série limitée chez Cdiscount Mobile est actuellement disponible à seulement 2,99 euros par mois. Le prix n’est pas doublé après un an, et si cette offre sans engagement ne vous satisfait plus, vous pouvez la résilier à tout moment.

