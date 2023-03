Forfait mobile (vraiment) pas cher : 2,99 €/mois pour appel/SMS illimités et 3 Go de données 4G

Pour changer des forfaits mobiles gonflés à bloc en Go, Cdiscount propose actuellement une offre sans engagement plus modeste avec appels/SMS illimités et 3 Go de data, pour seulement 2,99 euros par mois.

Alors que les forfaits mobile avec plus de 100 Go se multiplient et font fureur, Cdiscount souhaite changer la donne en proposant un forfait qui cible les personnes consommant peu de données 4G et désirant réduire leur facture de téléphone. Si vous vous reconnaissez dans cette description, eh bien cette offre sans engagement est faite pour vous !

Le forfait du moment chez Cdiscount mobile

Les appels, SMS et MMS illimités

3 Go en France, ainsi qu’en Europe et DOM

Sans engament et sans augmentation de prix

Jusqu’au 26 mars 2023, le forfait mobile 3 Go en série limitée chez Cdiscount Mobile est actuellement disponible à seulement 2,99 euros par mois. Le prix n’est pas doublé après un an, et si cette offre sans engagement ne vous satisfait plus, vous pouvez la résilier à tout moment.

Un réseau de qualité pour passer vos appels en toute sérénité

Pour son forfait en série limitée, Cdiscount Mobile propose les appels, SMS et MMS illimités depuis la France Métropolitaine, ainsi que depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français. Cependant, il y a quelques conditions à respecter : 3 h maximum par appel, dans la limite de 129 destinataires maximum par mois, dont 99 depuis l’UE et DOM.

De plus, étant un opérateur virtuel, Cdiscount mobile s’appuie sur les antennes du réseau historique de Bouygues Télécom. Vous aurez donc l’assurance de bénéficier d’un réseau national de qualité : l’opérateur français couvre en effet 94 % de la France métropolitaine.

De la data aussi minime que le prix

Ce forfait dispose d’une enveloppe de seulement 3 Go de données 4G en France Métropolitaine. Cette offre est alors plutôt destinée aux petits consommateurs de data. Elle vous permettra en cas de besoin d’utiliser votre GPS, par exemple, ou de consulter quelques informations sur Internet. Attention toutefois à ne pas être trop gourmand, sinon vous risquez d’avoir une mauvaise surprise à la fin du mois. Le reste du temps, il sera nécessaire d’être connecté à votre réseau Wi-Fi, ou bien trouver une âme charitable qui sera prête à vous faire un partage de connexion.

Depuis l’Europe et les DOM l’enveloppe de data est la même, soit 3 Go. Ce n’est évidemment pas la meilleure option pour les voyageurs qui parcourent le globe, mais elle permettra tout de même de rester en contact avec vos proches pendant les voyages occasionnels de courte durée.

Comment conserver mon numéro de téléphone mobile ?

Vous pouvez bien évidemment conserver votre numéro mobile actuel en changeant de forfait. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne lors de l’inscription. En revanche, le coût de la nouvelle carte SIM triple découpe est de 10 euros.

Les meilleurs forfaits sans engagement RED Forfait 4G

160 Go Appels illimités 160 Go en France 23 Go en Europe 15,99€ Découvrir Prixtel Forfait 4G

Oxygène 20 à 60 Go Appels illimités 20 Go - 60 Go en France 15 Go en Europe À partir de 6,99€ Découvrir Coriolis Forfait Mobile 5G

210 Go Appels illimités 210 Go en France 25 en Europe 19,99€ Découvrir Tous les forfaits mobile

Nos confrères de Numerama lancent Watt Else, leur newsletter dédiée à la mobilité du futur. Inscrivez-vous par ici pour être certain de recevoir le prochain numéro !