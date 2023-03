Xiaomi 13 : Amazon casse déjà le prix de ce nouveau smartphone premium

Le Xiaomi 13 est l’un des nouveaux smartphones haut de gamme de la marque. Il possède de solides qualités, avec un prix qui s'allège déjà grâce à cette réduction disponible sur Amazon. Il passe ainsi de 999 euros à 886,88 euros.

Xiaomi a récemment présenté ses nouveaux fleurons. Si vous souhaitez avoir une expérience haut de gamme sans pour autant débourser plus de 1 000 euros, le Xiaomi 13 est celui qu’il vous faut. Avec de la puissance à revendre, mais aussi un bel écran, un appareil photo efficace et une interface utilisateur maitrisée, le Xiaomi 12 a de quoi plaire. Si ce dernier vous intéresse, il est à un prix plus accessible aujourd’hui, avec cette réduction de plus de 100 euros.

Le Xiaomi 13, c’est quoi ?

Un smartphone léger, agréable en main

Avec un écran OLED de 6,36 pouces à 120 Hz

Un SoC puissant, et un chargeur rapide efficace (67 W)

Lancé à 999 euros, le Xiaomi 13 (8 + 256 Go) voit déjà son prix baisser : il s’affiche à 886,88 euros sur Amazon.

Un format rappelant l’iPhone

Le Xiaomi 13 mise sur un petit format avec une diagonale de 6,36 pouces et fait l’effort d’afficher des bordures fines autour de l’écran. Le géant de Pékin a d’ailleurs comparé, à de multiples reprises, son nouveau fleuron à l’iPhone et se vante de proposer des bordures plus fines que l’iPhone 14 (1,61 mm contre 2,4 mm). Il a des airs d’iPhone, notamment avec ses tranches plates, qui favorise une bonne préhension en main. Il est appréciable d’avoir en main un smartphone assez léger (189 g), ce qui rend la prise en main très agréable.

Côté écran, le Xiaomi 13 dispose d’une dalle OLED avec une définition FHD+, et peut montrer jusqu’à 1900 cd/m² en luminosité. Le résultat est superbe et le smartphone possède un taux de rafraichissement maximum de 120 Hz adaptatif pour une meilleure fluidité dans l’interface. Pour la partie photo, le partenariat avec Leica continue. On a droit à un capteur principal IMX 800 de 50 mégapixels avec une stabilisation mécanique. De plus, il est couplé à un téléobjectif de 10 mégapixels (avec zoom optique x3.2) et un ultra grand-angle de 12 mégapixels.

De la puissance à revendre

Figurant parmi le haut du panier chez le constructeur chinois, il n’est pas étonnant de découvrir dans les entrailles du smartphone la dernière puce de Qualcomm : le Snapdragon 8 Gen 2, associé à 8 Go de RAM. Le gain de performances sur Geekbench par rapport à la précédente génération s’élève à 37 %. Il offre donc des performances dignes d’un smartphone premium. Il répond à tous les besoins : il exécutera toutes les tâches du quotidien, même les jeux gourmands sans problème. Et, si son prédécesseur souffrait d’importants soucis de gestion de la température, la firme chinoise promet un Xiaomi 13 moins chaud.

Enfin, le Xiaomi 13 peut compter sur une batterie de 4 500 mAh. Elle suffit à faire tenir le téléphone une bonne journée, mais dans le cas où vous auriez une utilisation intensive, sachez qu’il est aussi compatible avec la charge rapide. Certes, la puissance fournit par le chargeur du modèle Pro est plus élevé, ici, la charge filaire de 67 W permet tout de même de récupérer 100 % d’autonomie en moins de 40 minutes d’après la marque. Il est aussi compatible avec la charge sans fil 50 W et 10 W en charge inversée.

Afin de comparer le Xiaomi 13 avec d’autres références disponibles sur le marché, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones à acheter en 2023.

