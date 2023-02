Xiaomi vous offre un téléviseur 4K pour l’achat de l’un de ses nouveaux flagships

Xiaomi vient de révéler de nouveaux smartphones haut de gamme pour l'année 2023. Il s'agit des modèles 13 et 13 Pro. Les deux sont dès à présent disponibles en précommande. Si vous passez à la caisse avant le 7 mars prochain, vous recevrez gratuitement un téléviseur Xiaomi TV P1E de 43 pouces, d’une valeur de 449 euros.

Xiaomi a récemment tenu une conférence en Chine pour dévoiler plusieurs produits. Parmi eux, on retrouve une montre connectée élégante, des écouteurs sans fil alléchants, mais aussi un smartphone abordable. En revanche, ceux qui nous intéressent le plus, c’est bien évidemment les nouveaux flagships de la marque chinoise, à savoir les Xiaomi 13 et Xiaomi 13 Pro. Les améliorations sont notables, avec un prix qui n’a pas bougé par rapport à la génération précédente pour l’un, et une hausse très importante pour l’autre. Quoi qu’il en soit, le constructeur souhaite tout de même se montrer généreux en offrant un téléviseur 4K pour les early adopters.

Où précommander les Xiaomi 13 et 13 Pro ?

Comme dit précédemment, le Xiaomi 13 n’a pas changé de prix d’une année sur l’autre. On le trouve donc à 899 euros, dans sa version 8+256 Go. Concernant le Xiaomi 13 Pro, il est disponible à 1 299 euros pour le modèle avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Cela représente 200 euros de plus que le Xiaomi 12 Pro.



Que ce soit le Xiaomi 13 ou le Xiaomi 13 Pro qui vous fait envie, notez que pour tout achat avant le 7 mars 2023, vous recevrez gratuitement en supplément un téléviseur Xiaomi TV P1E de 43 pouces, d’une valeur de 449 euros.

Xiaomi 13 et 13 Pro : les nouveaux fleurons de 2023

Pour ses deux nouveaux flagships, Xiaomi a tenu à ce qu’on les différencie facilement en proposant quelques différences côté design. Le 13 est le plus compact des deux, en proposant un écran OLED de 6,36 pouces, affichant une définition de 2 400 x 1 080 pixels. La particularité est que les bords ne sont pas incurvés, à l’inverse du 13 Pro qui possède une dalle de 6,79 pouces, affichant cette fois-ci une définition de 3 200 x 1 440 pixels. Les deux proposent un taux de rafraichissement à 120 Hz.

À première vue, la partie photo semble être ensuite assez similaire entre l’un et l’autre. En effet, on retrouve dans les deux cas, à l’intérieur du bloc photo situé en haut à gauche du dos du smartphone, un capteur principal, un ultra grand-angle et un téléobjectif. De quoi assurer une bonne polyvalence dans la plupart des cas. Le premier est de 50 mégapixels (le IMX 989 de 1 pouce, avec des photosites de 3,2 µm issus du Pixel Binning 4 en 1), mais les suivants n’ont pas la même configuration. Le deuxième capteur est de 12 mégapixels sur l’un et de 50 mégapixels sur l’autre, de même pour le troisième qui est de 10 mégapixels sur le Xiaomi 13 et de 50 mégapixels sur le Xiaomi 13 Pro. Pour ce dernier, notre test a montré qu’il est performant en mode portrait, en mode nuit et en mode macro, avec une colorimétrie un poil trop saturée ainsi que quelques soucis de focus.

Pour les performances brutes, vous n’aurez pas à vous préoccuper de pouvoir, oui ou non, exécuter telle ou telle application gourmande. Eh oui, les Xiaomi 13 et 13 Pro embarquent tous les deux la dernière génération des processeurs de Qualcomm, à savoir le Snapdragon 8 Gen 2, où l’un est accompagné de 8 Go de RAM, et l’autre de 12 Go de RAM. Une configuration si puissante promet effectivement de profiter d’une expérience utilisateur fluide sous Android 13, via l’interface MIUI 14, sans oublier de pouvoir faire tourner les jeux 3D les plus demandant en ressources, tout en poussant les graphismes au maximum.

Une bonne autonomie est aussi de la partie pour les deux smartphones premium de Xiaomi. Le 13 Pro possède un accumulateur de 4 820 mAh, ce qui lui permet de tenir une journée entière facilement. Cela reste dans la moyenne, mais on est loin de l’endurance d’antan pour les téléphones de la marque chinoise. On se réconforte tout de même avec la présence d’un chargeur rapide de 120 W dans la boîte, permettant de passer de 0 à 100 % en même pas 20 minutes. Du côté du 13 classique, la batterie est un peu plus important avec 5 000 mAh, mais pas sûr que l’autonomie soit meilleure sans le taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz pour l’écran. La charge rapide va ici jusqu’à 67 W. Enfin, notez que dans les deux cas, la charge sans fil jusqu’à 50 W est disponible.

