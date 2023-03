Xiaomi Pad 5 : cette puissante tablette abordable coûte 150 € de moins aujourd’hui

AliExpress a 13 ans cette semaine et pour fêter l'occasion, une pluie de promotions est prévue sur le site du leader chinois du commerce en ligne. Parmi celles-ci, une réduction et un code promotionnel pour le Xiaomi Pad 5, l'une des meilleures tablettes Android du marché, faisant passer son prix de 399 euros à seulement 254 euros.

Sur le marché des tablettes Android, plusieurs grandes marques se partagent le gâteau : Samsung et Lenovo qui vendent des références haut de gamme et Realme pour des modèles destinés aux budgets plus raisonnables. Le constructeur chinois Xiaomi commercialise aussi des tablettes tactiles et, à l’instar de ses smartphones et de ses montres connectées, propose un rapport qualité-prix optimal. Comme pour la Pad 5, qui affiche aujourd’hui une réduction de près de 150 euros sur son prix de base.

Ce que propose le Xiaomi Pad 5

Un écran WQHD+ à 120 Hz

Les performances du SoC Snapdragon 860

Compatible avec le Xiaomi Smart Pen (non inclus)

Au lieu de 399,99 euros habituellement, le Xiaomi Pad 5 (128 Go) est maintenant disponible en promotion à 254 euros en utilisant le code promo AEFR55 chez AliExpress. Il s’agit d’une version chinoise, mais si vous voulez le modèle avec un adaptateur EU, la tablette est aussi en promotion à 281,99 euros avec le même code promo que précédemment.

Une tablette simple et agréable d’utilisation

Le Xiaomi Pad 5 est une tablette tout ce qu’il y a de plus classique. Ne cherchez pas le petit truc en plus, puisque le constructeur chinois, fidèle à ses habitudes, préfère rester dans la simplicité avec ce design sobre et aux belles finitions. Son épaisseur de 6,9 mm et son poids de 511 g saura complaire aux travailleurs qui ont besoin de l’emmener partout avec soi. Le Xiaomi Pad 5 est même compatible avec le Smart Pen pour dessiner, prendre des notes manuscrites ou naviguer en toute aisance.

Concernant l’écran, nous avons ici une dalle LCD IPS en résolution WQHD+ (2 560 x 1 600 pixels) et capable d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. La luminosité s’élève à 465 cd/m² et la colorimétrie qui tire vers le bleu peut s’adapter automatiquement selon votre environnement. Nous ne sommes pas sur le meilleur écran en termes d’affichage, il n’empêche que les 120 Hz rendent l’utilisation et le visionnage de contenus fluides et agréables.

Des performances de pointe

À l’intérieur du Xiaomi Pad 5, on retrouve un SoC Snapdragon 860, une puce haut de gamme qui permet à cette tablette d’écraser le Samsung Galaxy Tab S7 FE en termes de puissance. Pour un appareil vendu à un tel prix, c’en est presque insolent. Le Xiaomi Pad 5 pourra accomplir n’importe laquelle de vos tâches sans rechigner et est parfaitement adapté pour jouer aux derniers jeux mobiles en 3D avec une très bonne qualité graphique.

Au niveau de l’interface, le Xiaomi Pad 5 utilise ici son logiciel maison MIUI, d’une part basé sur Android 11, mais qui d’autre part s’inspire un peu de iOS. Le multitâche est possible grâce à l’affichage de deux applications simultanément, mais pas vraiment adapté à cause du ratio 16:10 de l’écran. Enfin, cette tablette renferme une batterie de 8 720 mAh capable de tenir toute une journée en utilisation intensive. La recharge se fait avec un bloc de 22,5 W fourni dans la boîte et qui permet de refaire le plein en un peu plus de deux heures.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Xiaomi Pad 5.

Afin de comparer le Xiaomi Pad 5 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures tablettes pas chères du moment.

