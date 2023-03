Samsung Odyssey G5 : ce célèbre moniteur PC de 27 pouces baisse son prix sur Amazon

Concernant la gamme de moniteurs Odyssey de chez Samsung, la qualité est évidemment au rendez-vous. C'est le cas ici du modèle G5 incurvé de 27 pouces qui passe aujourd'hui de 299 euros à 269 euros sur Amazon.

Avec sa gamme Odyssey, Samsung a voulu s’inscrire durablement dans le domaine des moniteurs PC dédiés aux joueurs. C’est le cas du modèle G5 de 27 pouces qui possède une fiche technique très convaincante pour les joueurs à la recherche de bonnes performances sans y mettre un salaire entier. Cette excellente référence est disponible en ce moment en promotion pour les Ventes Flash du printemps.

Ce qu’il faut retenir de ce moniteur Samsung

Une dalle VA incurvée de 27 pouces en définition WQHD avec un taux de rafraîchissement à 144 Hz

Un temps de réponse rapide, seulement 1 ms

En bonus : la compatibilité avec AMD FreeSync et HDR10

Au lieu d’un prix barré à 299 euros, le moniteur gaming Samsung Odyssey G5 de 27 pouces se trouve en promotion à 269 euros sur Amazon pendant la période des Ventes Flash. Si vous avez besoin d’une dalle plus grande, le modèle 32 pouce est également en promotion et passe de 349 euros à 299 euros.

Un écran pensé pour l’immersion et la performance en jeu

Avec sa gamme d’écran Odyssey, Samsung a souhaité s’adresser aux joueurs exigeants tout en proposant une ligne de produits allant des plus accessibles aux plus onéreux (mais également plus performants). Le G5 se place plutôt dans la première catégorie, mais ne manque pas d’atout même pour les joueurs ayant de grosses demandes. La dalle a la particularité d’être incurvée avec une courbure 1000R, et des bordures ultra-fines sur 3 côtés pour gagner en immersion. Pourtant, ce format peut s’avérer très confortable hors gaming, de la bureautique à la création de contenu, notamment par un champ de vision plus confortable qu’une dalle à plat.

Avec une diagonale de 27 pouces et le choix une dalle VA, le G5 met l’accent sur les contrastes et surtout les noirs profonds, le taux de contraste est d’ailleurs mesuré à plus de 2500:1. Quant à la définition, on a droit à une dalle WQHD de 2560 × 1440, pixels, soit un standard pour le jeu PC.

Une fiche technique solide pour un moniteur à moins de 300 euros

En plus d’offrir une belle définition, la dalle propose un taux de rafraîchissement de 144 Hz, pour un gain de fluidité et de précision non négligeable. De plus, Samsung assure un écran réactif grâce à un temps de réponse de seulement 1 milliseconde. Attention cependant, car il s’agit de données fournies par le constructeur, la réactivité réelle du moniteur est plus de l’ordre de 7 ou 8 ms, ce qui est relativement correct.

Dans la continuité d’offrir un écran gaming performant, la marque coréenne rend compatible son moniteur avec la technologie AMD FreeSync Premium, très utile pour éviter les problèmes de tearing, traduit par les déchirements et saccades de l’image en jeu. Le Samsung Odyssey G5 est même compatible avec le HDR10 afin d’obtenir une expérience de visionnage plus lumineuse, même si on est loin de ce que l’on peut obtenir avec une TV compatible. Quant à la connectique, elle est plutôt complète avec une entrée HDMI, une entrée DisplayPort et une prise casque.

C’est quoi les ventes flash du printemps sur Amazon ?

Contrairement au Prime Day, un événement organisé exclusivement pour celles et ceux qui sont abonnés au service Amazon Prime, les ventes flash du printemps sont destinées à tout le monde, hormis quelques exceptions. Vous n’aurez juste pas droit à la livraison rapide si vous n’avez pas d’abonnement en cours.

Les ventes flash du printemps sur Amazon se déroulent du lundi 27 mars 2023 à partir de 18h, jusqu’au mercredi 29 mars 2023 à 23h59.

